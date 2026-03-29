Giải mã 2,2 tỷ tấn kim loại sâu bên trong Mặt trăng

Các nhà khoa học đã phát hiện ra 2,2 tỷ tấn kim loại sâu bên dưới bề mặt của Mặt trăng. Vậy chúng đến từ đâu?

Mặt trăng không hề "sạch sẽ". Bên dưới bề mặt của nó ẩn chứa mỏ kim loại dị thường nặng tới 2,2 tỷ tấn. Đây không phải là một mỏ nhỏ, cũng không phải là một công trình kiến ​​trúc bình thường, mà là một vật thể khổng lồ có khả năng làm thay đổi toàn bộ sự phân bố trọng lực trên Mặt trăng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là vật thể này đã nằm sâu ở đó khoảng 4 tỷ năm, chúng ta chỉ gần đây mới thực sự biết đến sự tồn tại của nó.

Ảnh: @Yu Ni Xiang Yue.

Sự kiện này quan trọng không phải vì "các khoáng sản đã được phát hiện", mà vì nó trực tiếp giải đáp hai câu hỏi: Thứ nhất, điều gì thực sự đã xảy ra trên Mặt trăng? Thứ hai, nhân loại nên làm thế nào để khám phá không gian trong tương lai?

Các nhà khoa học đã phát hiện thế nào?

Gần đây, Mỹ đã phóng một cặp tàu thăm dò bay thấp trên Mặt trăng, liên tục đo sự thay đổi khoảng cách giữa chúng. Những thay đổi này nhỏ đến mức đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chính những thay đổi cực kỳ tinh tế này đã dần hé lộ những "bí mật" ẩn giấu bên dưới bề mặt Mặt trăng.

Ảnh: @Yu Ni Xiang Yue.

Nguyên lý rất đơn giản, nếu có một vật thể cực kỳ nặng nằm dưới lòng đất, nó sẽ tạo ra một lực hấp dẫn bổ sung tác động lên các tàu thăm dò đi ngang qua, gây ra sự thay đổi khoảng cách giữa chúng. Bằng cách ghi lại dữ liệu trong quá trình bay, một "bản đồ trọng lực" cuối cùng được ghép lại. Kết quả là một vùng dị thường khổng lồ được phát hiện trực tiếp gần cực Nam bề mặt của Mặt trăng.

Kim loại đến từ đâu?

Các nhà khoa học sau đó đưa ra hai lời giải thích hoàn toàn khác nhau, cả hai đều đủ khiến bạn rùng mình.

Lời giải thích đầu tiên trực tiếp và mạnh mẽ, nó đến từ các nguồn bên ngoài. Có một lưu vực khổng lồ ở phía xa của Mặt trăng, lớn đến mức đường kính của nó xấp xỉ 2.500 km và sâu hàng chục km. Đây không phải là kết quả của một vụ va chạm thông thường, mà là sản phẩm của các sự kiện cực đoan trong Hệ Mặt trời sơ khai.

Ảnh: @Yu Ni Xiang Yue.

Các nhà khoa học suy đoán rằng, vật thể va chạm không phải là tiểu hành tinh, mà là một thiên thể có đường kính có thể lên đến hàng trăm kilômét. Tốc độ của nó cũng vượt xa sự hiểu biết thông thường của chúng ta, đạt đến hàng chục kilômét mỗi giây. Vụ va chạm không chỉ đơn thuần là một cú "đập mạnh", mà là sự biến đổi tức thời của đá thành khí ở nhiệt độ cao, trực tiếp phá vỡ lớp bề mặt Mặt trăng.

Nhưng yếu tố quan trọng nhất là lõi kim loại bên trong thiên thể va chạm. Những thiên thể này thường có lớp vỏ ngoài bằng đá và lõi sắt-niken. Trong một vụ va chạm, lớp vỏ ngoài bị phá hủy, nhưng phần cứng nhất của lõi có thể không biến mất hoàn toàn mà tiếp tục xuyên sâu hơn vào dưới bề mặt Mặt trăng.

Ảnh: @Yu Ni Xiang Yue.

Điều xảy ra tiếp theo thậm chí còn quan trọng hơn. Vào thời điểm đó, Mặt trăng chưa nguội hoàn toàn, phần bên trong của nó đang ở trạng thái bán nóng chảy. Tuy nhiên, tốc độ nguội đi rất nhanh, những tàn dư kim loại này nhanh chóng bị "niêm phong" lại, trở nên bất động.

Như vậy, một "tàn tích trái tim" từ một thiên thể bên ngoài đã bị khóa chặt dưới lòng đất Mặt trăng trong hàng tỷ năm. Nếu lời giải thích này đúng, thì kim loại này thực chất là một "di vật" từ lịch sử va chạm ban đầu của Hệ Mặt trời. Nó không thuộc về Mặt trăng, mà là dấu vết cuối cùng còn sót lại của một thiên thể đã biến mất từ ​​lâu.

Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng xét về mặt vật lý, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì còn một lời giải thích khác, cũng hoàn toàn hợp lý.

Lời giải thích thứ hai phức tạp hơn và "hướng nội" hơn. Hãy quay ngược thời gian về thời điểm Mặt trăng mới hình thành. Khi đó, Mặt trăng không phải là một quả cầu băng giá lạnh lẽo như bây giờ, nó là một "quả cầu lửa" gần như hoàn toàn được bao bọc bởi dung nham. Toàn bộ phần bên trong đang trong trạng thái biến đổi, với nhiều vật liệu khác nhau chồng chất lên nhau. Các hạt nhẹ hơn nổi lên bề mặt, tạo thành lớp vỏ ngoài, các hạt nặng hơn chìm xuống đáy. Đây là quá trình mà tất cả các hành tinh đều trải qua.

Vấn đề phát sinh ở giai đoạn sau của quá trình. Khi magma nguội dần, một số nguyên tố nặng, chẳng hạn như sắt và titan, tích tụ ở các khu vực cục bộ, tạo thành vật liệu đặc hơn, nhưng rồi một điều khác đã xảy ra, đó là các vụ va chạm mạnh mẽ. Vụ va chạm không chỉ làm thay đổi địa hình Mặt trăng mà còn làm thay đổi môi trường nhiệt độ và áp suất dưới lòng đất. Các vật liệu nặng ban đầu phân tán đã bị nén lại và tập trung, cuối cùng tạo thành một vùng tích tụ khổng lồ bên dưới lưu vực bề mặt Mặt trăng.

Nói cách khác, kim loại này không đến từ bên ngoài, mà là kết quả của quá trình "điều chỉnh nội tại" của chính Mặt trăng. Nhưng bất kể lời giải thích nào đúng, cả hai đều chỉ ra một điều: Mặt trăng phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó.

Quá khứ của Mặt trăng được đánh dấu bằng những vụ va chạm dữ dội, nhiệt độ khắc nghiệt, sự xé toạc – giai đoạn hỗn loạn sớm nhất của toàn bộ Hệ Mặt trời và khối kim loại nặng 2,2 tỷ tấn đó là bằng chứng cho lịch sử này.