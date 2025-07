Giải cứu thiếu nữ có ý định tự tử tại Bệnh viện Bạch Mai

Công an TP Hải Phòng ngày 4/7 thông tin với báo chí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can về các tội Giết người, Che giấu tội phạm, Môi giới mại dâm và Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Bị can Nguyễn Thị Thuỷ