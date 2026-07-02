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Xã hội

Giải cứu nam sinh 2009 sập bẫy việc nhẹ lương cao, bị đưa vào xưởng cơ khí

Tin tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” trên Facebook khiến nam sinh 2009 rời quê xuống Hà Nội và bị đưa vào xưởng cơ khí, hiện được giải cứu, đưa về an toàn.

Nguyễn Hinh

Ngày 2/7, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo Công an xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa giải cứu một nam sinh 17 tuổi, nghi bị lừa đảo tuyển dụng việc nhẹ lương cao qua mạng xã hội.

Sự việc được phát hiện qua trình báo của gia đình cháu KNT (SN 2009, trú thôn Thống Nhất), về việc cháu có dấu hiệu mất liên lạc, nghi bị lừa khi tìm việc làm qua mạng xã hội.

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Công an xã Phùng Nguyên giải cứu kịp thời nam sinh nghi bị lừa việc làm qua mạng.

Qua xác minh, Công an xã Phùng Nguyên xác định, do có nhu cầu tìm việc làm thêm, cháu T đã tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên Facebook và được một đối tượng giới thiệu công việc “nhẹ nhàng”, mức lương từ 12-14 triệu đồng/tháng.

Từ đó, T một mình bắt xe xuống Hà Nội theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi đến nơi, nam sinh bị một số đối tượng khống chế tinh thần, yêu cầu ký giấy tờ nhưng không được đọc nội dung, đồng thời bị thu giữ căn cước công dân và điện thoại.

Sau đó, T bị đưa đến một xưởng cơ khí không rõ địa chỉ và buộc làm các công việc nặng nhọc, trái với nội dung tuyển dụng ban đầu. Do bị kiểm soát, không thể liên lạc với gia đình, nạn nhân phải làm việc theo yêu cầu của nhóm đối tượng.

Công an xã Phùng Nguyên đã phối hợp cùng Công an địa bàn TP Hà Nội tổ chức truy tìm và xác định được vị trí, đưa nam sinh trở về an toàn.

Sau khi được giải cứu, gia đình nạn nhân đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp cháu thoát khỏi “bẫy” việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội.

Công an xã Phùng Nguyên khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần cảnh giác với các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội có dấu hiệu bất thường như mức lương cao, yêu cầu đơn giản, không rõ đơn vị tuyển dụng.

Người dân chỉ nên tìm việc qua các kênh chính thống; tuyệt đối không giao giấy tờ tùy thân, không ký giấy tờ khi chưa đọc rõ nội dung và cần thông báo cho gia đình khi đi làm xa. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc cưỡng ép lao động, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

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