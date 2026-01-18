Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán hai bé gái vào quán karaoke ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Đại Hoàng và Công an xã Gia Viễn bắt giữ 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi.

Gia Đạt

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Dương (SN 2007, trú tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời bắt giữ Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000, hiện ở Bắc Ninh) và Vi Văn Mạnh (SN 2003, trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

capture.png
Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Tuấn đã thỏa thuận với Đỗ Lệ Thủy (SN 2009, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về việc tìm kiếm nữ nhân viên phục vụ cho các quán karaoke. Giữa tháng 12/2025, Thủy đã lừa hai cháu V.T.T (SN 2011) và T.T.V (SN 2012), cùng trú tại tỉnh Điện Biên, với lý do giới thiệu việc làm tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh.

Khi hai cháu đến nơi, các đối tượng đã ép buộc các em làm nhân viên quán hát. Sau đó, Nguyễn Hữu Tuấn cùng Vi Văn Mạnh đưa hai cháu từ Bắc Ninh về Ninh Bình và bán cho Nguyễn Đại Dương với số tiền 14 triệu đồng để làm việc tại một quán karaoke trên địa bàn tỉnh.

Do hai cháu không đồng ý làm việc, ngày 14/1, Nguyễn Đại Dương đã khống chế các cháu nhằm uy hiếp, buộc gia đình phải đưa tiền chuộc. Vụ việc nhanh chóng được lực lượng Công an phát hiện, kịp thời giải cứu hai nạn nhân, bảo đảm an toàn về sức khỏe và tinh thần.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; riêng Đỗ Lệ Thủy đang được phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

