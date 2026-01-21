Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm người mua bán 2 bé gái dưới 16 tuổi phục vụ quán karaoke

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu thành công 2 bé gái dưới 16 tuổi trú tại tỉnh Điện Biên bị mua bán.

Khánh Hoài

Chiều 21/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu thành công 2 bé gái dưới 16 tuổi bị các đối tượng lừa gạt, mua bán.

cats-7939.jpg
Đối tượng Đỗ Lệ Thủy, Nguyễn Hữu Tuấn, Văn Văn Mạnh (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải).

Theo cơ quan Công an trước đó, ngày 16/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu mua bán người. Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương triển khai lực lượng, biện pháp và đã nhanh chóng giải cứu thành công 2 bé gái dưới 16 tuổi là Vàng Thị T. (15 tuổi) và Thào Thị V. (14 tuổi), đều trú tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên và bàn giao cho các gia đình.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 1/2026, thông qua mạng xã hội Zalo và Tiktok, cháu T. và V. đã quen đối tượng Đỗ Lệ Thủy (SN 2009), HKTT tại xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Thủy đã hứa xin việc làm cho 2 cháu này tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 12/1/2026, cháu T. và V. đi xe khách xuống Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, sau đó được đối tượng Thủy đón và đưa về nhà trọ tại xã Yên Trung. Tại đây, Thủy đã thông tin cho đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 2000) HKTT ở xã EaRok, Đắk Lắk và Vi Văn Mạnh (SN 2003), HKTT ở xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Khi Tuấn và Mạnh đến gặp cháu T. và V. nói sẽ đưa các cháu làm phục vụ quán karaoke thì 2 cháu không đồng ý.

Tuy nhiên, các đối tượng nói với 2 cháu đã bị bán và ép phải đi theo bọn chúng, nếu không nghe sẽ bị đánh. Do lo sợ, T. và V. buộc phải đi theo. Ngay trong ngày, Tuấn và Mạnh đưa hai cháu T. và V. đến bán cho một đối tượng là quản lý quán karaoke trên địa bàn xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Riêng Thủy được Tuấn và Mạnh đã trả cho 10 triệu đồng để mang 2 cháu gái trên đi.

Trong quá trình làm việc tại quán karaoke, 2 nạn nhân đã không làm được việc nên các đối tượng liên hệ với người thân 2 cháu để đòi tiền chuộc. Thông tin này sau đó đã được gia đình các nạn nhân báo ngay cho cơ quan Công an đề nghị giải cứu các cháu bé.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 21/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Lệ Thủy về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Riêng hai đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn và Vi Văn Mạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố trong một vụ án khác.

Theo cơ quan Công an, trước đó, khoảng cuối tháng 12/2025, qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hữu Tuấn quen biết với Đỗ Lệ Thủy, là chủ tài khoản Facebook “Kẹo Tino”. Thủy và Tuấn đã trao đổi với nhau về việc nếu Thủy tìm được nhân viên nữ phục vụ tại các quán hát karaoke thì báo cho Tuấn và sẽ được Tuấn trả tiền công.

Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn tương tự của các đối tượng mua bán người để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0913.026.655 – Điều tra viên Nguyễn Văn Tuấn để phối hợp giải quyết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#Công an Bắc Ninh #mua bán người #2 bé gái bị mua bán

