Kịp thời giải cứu thiếu nữ bị dụ dỗ rời quê với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”

Thiếu nữ 13 tuổi ở Nghệ An bị dụ theo “việc nhẹ, lương cao”, may mắn được công an giải cứu kịp thời khi đang trên đường ra Hà Nội.

Ngày 17/4, Công an xã Yên Xuân (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp kịp thời giải cứu một thiếu nữ bị các đối tượng lạ dụ dỗ rời khỏi địa phương với lời hứa hẹn việc làm thu nhập cao.

Trước đó, vào ngày 15/4, anh N.N.C. (trú tại xã Yên Xuân) đến cơ quan công an trình báo việc con gái là N.A.T. (SN 2011) bất ngờ rời khỏi nhà, không rõ tung tích. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định em T. có dấu hiệu bị một đối tượng quen qua mạng xã hội tiếp cận, thường xuyên nhắn tin, gọi điện dụ dỗ ra tỉnh phía Bắc làm việc với mức lương hấp dẫn.

Công an xã bàn giao em N.A.T. cho gia đình.

Xác định đây có thể là thủ đoạn lừa đảo, Công an xã Yên Xuân đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp rà soát, truy tìm. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định em T. đang ở trên một xe khách chạy tuyến Con Cuông – Hà Nội.

Bằng sự can thiệp kịp thời, em T. đã được hỗ trợ quay trở về địa phương an toàn, tránh nguy cơ rơi vào bẫy của các đối tượng xấu.

Sau sự việc, gia đình đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an vì tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả.

Cơ quan công an khuyến cáo, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn dụ dỗ qua mạng xã hội với chiêu thức “việc nhẹ, lương cao”, nhắm vào thanh thiếu niên. Phụ huynh cần tăng cường quan tâm, theo dõi các mối quan hệ của con em trên không gian mạng; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.