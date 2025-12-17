Hà Nội

Thế giới

Giải cứu bé gái 5 tuổi bị mẹ kế bạo hành

Một tổ chức phi lợi nhuận đã giải cứu bé gái 5 tuổi ở khu vực Bang Khun Thian, Bangkok, Thái Lan, sau khi đứa trẻ bị mẹ kế bạo hành nhiều lần.

An An (Theo Thaiger)

The Thaiger đưa tin ngày 11/12, chiến dịch giải cứu được thực hiện bởi tổ chức phi lợi nhuận Be One. Người sáng lập tổ chức Chalida “Ton Or” Palamart cho biết, một người hàng xóm chứng kiến ​​vụ bạo hành trong nhiều năm cuối cùng đã quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ để bảo vệ đứa trẻ.

Được biết, bé sống trong một căn phòng trọ với cha ruột và mẹ kế. Người cha gần như ngày nào cũng đi làm, để con ở nhà một mình với mẹ kế.

thailan.png
Bé gái 5 tuổi ở Thái Lan được giải cứu sau nhiều năm bị mẹ kế bạo hành. Ảnh: Facebook.

Theo lời kể của những người hàng xóm trong khu vực, họ thường xuyên chứng kiến ​​người phụ nữ này bạo hành đứa trẻ bằng các hành vi như tát, đánh, véo và thậm chí cắn bé gái. Hàng xóm cho biết thêm người phụ nữ này không dừng lại ngay cả khi có người khác chứng kiến.

Nhân chứng kể với Be One rằng bé gái thường xuyên bị ép ăn đồ ăn rất cay. Nếu không ăn hết, mẹ kế sẽ tát bé, tiếp tục hành vi ngược đãi cho đến khi đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Theo các nguồn tin, đứa trẻ đôi khi bị nhốt một mình trong phòng và không được đến trường thường xuyên. Em cũng bị ép thức khuya và làm những việc nhà vượt quá lứa tuổi. Người mẹ kế này thường tỏ vẻ quan tâm và thể hiện tình cảm với bé gái khi cha của đứa trẻ có mặt. Hành vi bạo hành được cho là tiếp diễn ngay sau khi người cha rời khỏi phòng.

Chủ nhà cho thuê được cho là đã nhiều lần cảnh báo người mẹ kế ngừng làm hại đứa trẻ. Tuy nhiên, cô ta phớt lờ những lời cảnh báo và đe dọa sẽ làm hại những người hàng xóm nếu ai đó báo cáo vụ việc cho cảnh sát hoặc chính quyền.

Tối muộn 10/12, Ton Or xác nhận bé gái đã được giải cứu thành công và hiện an toàn. Tuy nhiên, chi tiết về việc khởi kiện người mẹ kế của bé chưa được tiết lộ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nigeria giải cứu 27 nam sinh bị bắt cóc hồi năm 2021

Nguồn video: THĐT
