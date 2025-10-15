Hà Nội

Thế giới

Bé gái 4 tuổi tử vong khi học bơi trong nhà trẻ

Một bé gái 4 tuổi bị đuối nước và tử vong trong giờ học bơi tại một nhà trẻ tư nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ.

An An (Theo Daily Mail)

Daily Mail đưa tin ngày 7/10, bé Berra Dizi được phát hiện bất động trong hồ bơi tại nhà trẻ tư nhân ở khu phố Suleymaniye thuộc Inegol, tỉnh Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 12/8.

Một y tá đã sơ cứu cho bé gái tại hiện trường trước khi nhân viên y tế đưa bé đến Bệnh viện Giáo dục và Nghiên cứu Bursa Yuksek Ihtisas. Tuy nhiên, sau 7 ngày, bé qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt.

tho.png
Nhà trẻ nằm ở khu phố Suleymaniye ở tỉnh Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail.

Cuộc điều tra về vụ việc cho thấy, hồ bơi, nơi bé Berra bị đuối nước, quá sâu để có thể tổ chức lớp học bơi cho trẻ nhỏ.

"Không có nhân viên cứu hộ được chứng nhận nào làm nhiệm vụ vào thời điểm đó và người dạy bơi lúc đó cũng không có mặt cùng các em nhỏ", nguồn tin cho hay.

untitled.png
Bé Berra Dizi. Ảnh: Daily Mail.

Trong khi đó, nhà trẻ khẳng định bé Berra đã bị lên cơn động kinh khi đang bơi, và điều này có thể khiến bé tử vong, chứ không phải do sự bất cẩn của giáo viên và nhà trẻ.

Tuy nhiên, mẹ của Berra nói với các nhà điều tra rằng mặc dù bé từng lên cơn động kinh 2 lần, nhưng trong hai năm nay, bé không còn bị như vậy và đã ngừng dùng thuốc theo khuyến cáo của bác sĩ.

Theo các nhà điều tra, nhà trẻ phải chịu trách nhiệm chính trong cái chết của bé Berra, tuy nhiên, giáo viên dạy bơi và cha mẹ bé gái cũng có lỗi.

Mẹ của Berra cho biết các bậc phụ huynh được thông báo không cho con mang phao tay vào ngày hôm đó. Cô cho rằng con gái cô có thể còn sống nếu các quy tắc an toàn được tuân thủ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đuối nước ở trẻ em: Hiểm họa từ ao làng, sông suối

