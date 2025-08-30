Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giải cứu 5 người dân mắc kẹt trong cơn lũ ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa tiến hành giải cứu thành công 5 người dân mắc kẹt trong dòng nước lũ về nhà an toàn.

Hoàng Lý

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa giải cứu 5 người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại đập tràn thuộc địa phận xã Hiếu Giang.

d0c596c7-febe-4b18-a23a-57b050e1b904.jpg
5 người dân được giải cứu an toàn

Khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có 5 người dân làm việc trong khu vực rừng tràm và bị mắc kẹt gần hai ngày do nước lũ dâng cao, trong khi không có lương thực và nước uống.

Ngày sau khi tiếp nhận nguồn tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng để triển khai ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nhóm người dân bị cô lập do khu vực có nước lũ dâng cao và chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đến 16h cùng ngày lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa cả 5 người dân đến khu vực an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video nước lũ cuốn trôi nhà dân ở Quảng Trị.

#giải cứu người dân Quảng Trị #cứu hộ lũ lụt Quảng Trị #phòng cháy chữa cháy Quảng Trị #cứu nạn lũ lụt #đưa người dân thoát khỏi lũ #cứu hộ trong mưa lũ

Bài liên quan

Xã hội

2 người hùng cứu 5 du khách gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình

Tưởng, Giáp cùng các nhân viên của nhà hàng sát bãi biển khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) nhiều lần lao xuống biển cứu người bị đuối nước.

Bãi tắm khu vực nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến là bãi tự phát, ẩn dưới những đợt sóng cuộn liên tiếp là hiểm nguy khó lường.

Tiềm ẩn nguy hiểm là vậy, nhưng với vẻ đẹp hoang sơ, khu vực này vẫn thu hút nhiều du khách đến vui chơi, tắm biển dù đã cắm biển cảnh báo “cấm tắm”.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời cứu giúp thai phụ gặp tai nạn giao thông ở Đà Nẵng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) đã dùng xe chuyên dụng chở sản phụ đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 7/8, thông tin Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân kịp thời đưa thai phụ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 06/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT609 đoạn qua thôn Đông Lâm, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha phát hiện một vụ tai nạn giao thông tự gây. Nạn nhân là chị H. T. Th., trú tại Phú Hương (xã Hà Nha) đang mang thai tháng thứ 7.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

4 nạn nhân trong vụ lũ quét tại Điện Biên được Telemedicine hội chẩn cấp cứu

Chương trình hỗ trợ y tế từ xa từ Bệnh viện Việt Đức giúp xử lý các chấn thương nghiêm trọng sau mưa lũ, đảm bảo bệnh nhân được điều trị hiệu quả và kịp thời.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 31/7 đến rạng sáng 1/8 đã gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã của tỉnh Điện Biên.

Sáng ngày 6/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ hội chẩn từ xa từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đối với 4 nạn nhân trong vụ lũ quét.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới