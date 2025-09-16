Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ xe tải chở 48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc ở Nghệ An

Cơ quan Công an Nghệ An vừa phát hiện xe tải chở 48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch.

Thanh Hà

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Bạch Hà (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tổ Cảnh sát giao thông số 02 thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một xe tải một vận chuyển 48 con trâu, bò không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.

images2037954-e749726515269f78c6371.jpg
Số trâu, bò này không có hóa đơn, chứng từ, không qua kiểm dịch thú y.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an xã Bạch Hà phát hiện trên địa bàn nổi lên tình trạng một số đối tượng buôn bán, vận chuyển trâu, bò từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Số trâu, bò này thường không có hóa đơn, chứng từ, không qua kiểm dịch thú y. Các đối tượng lợi dụng chênh lệch giá để mua rẻ rồi đưa vào nội địa tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Hoạt động trên không chỉ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho đàn gia súc trong nước, mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, thất thoát nguồn thu thuế, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh đối với những hộ kinh doanh hợp pháp.

Vì vậy, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trâu, bò không rõ nguồn gốc.

images2037955-a9275fcb3988b3d6ea992.jpg
Ô tô tải chở 48 con trâu không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 15/9, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 37H-077.49 có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng đã tiến hành dừng, kiểm tra xe tải. Qua kiểm tra, xe tải trên do tài xế Đặng Khắc T. (SN 1985, trú tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, trên xe có Hoàng Ngọc Th. (SN 1987, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) ngồi ghế phụ.

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe tải có 48 con trâu, bò. Tại thời điểm đó, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định đối với số trâu, bò nói trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa phương tiện cùng những người liên quan về trụ sở Công an xã Bạch Hà để tiếp tục làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp, hơn 43.000 con lợn phải tiêu hủy:

(Nguồn: VTV1)
Sống Khỏe

Phạt 90 triệu cơ sở kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh về hành vi tàng trữ số lượng lớn thịt lợn "bẩn".

Liên quan đến vụ việc hơn 100 tấn thịt lợn bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai bắt giữ vào ngày 7/8, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lê Văn H. (thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) vì hành vi kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, chiều 7/8, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện tại kho của hộ kinh doanh Lê Văn H. đang chứa hơn 100 tấn thịt lợn tươi sống (87 tấn lợn sữa và hơn 13 tấn lợn quay), tổng trị giá hơn 18,3 tỷ đồng.

Xã hội

Phát hiện hơn 3 tấn xương bò không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh đang buôn bán 3.500 kg xương bò không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ.

Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa kiểm tra, thu giữ 3.500kg xương bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại xã Vĩnh Thanh. Theo đó, ngày 10/9, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Công an xã Vĩnh Thanh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại xóm 3, thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, do bà N.T.D làm chủ.

capture.png
Xương bò không rõ nguồn gốc.
Xã hội

Phát hiện gần 850kg xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Lạng Sơn

Tại cơ quan Công an, Đông khai nhận được một người không quen biết thuê với giá hơn 600 nghìn đồng vận chuyển số hàng hóa trên từ Cửa khẩu Chi Ma ra Lộc Bình.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn.

capture.png
Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 850kg xúc xích không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
