Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 23/8: Tăng như vũ bão?

Giá vàng hôm nay 23/8, ghi nhận thị trường thế giới tăng cao dữ dội, vàng trong nước cũng có xu hướng tăng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 22/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 124,4– 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 117,5 - 120,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 300.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 117,4 - 120,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,6 - 120,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Giá vàng có xu hướng tăng. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h05 ngày 22/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.373,00 - 3.375,00 USD/ounce, tăng 35,7 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh lên đỉnh 2 tuần, khi thị trường đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì quan điểm thận trọng tại hội nghị Jackson Hole cuối tuần này.

Theo đánh giá của giới phân tích, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi vàng thiết lập mức đỉnh lịch sử mới trên 3.500 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường ngày càng tin tưởng Fed sẽ khởi động chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9.

