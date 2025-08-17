Giá vàng hôm nay 17/8: Sụt giảm?

Giá vàng hôm nay 17/8 trên thị trường thế giới giảm nhẹ, vàng trong nước đi ngang.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 16/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 21h41 ngày 16/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.334,10 - 3.336,90 USD/ounce, giảm 0,3 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên cuối tuần bởi dữ liệu mới nhất cho thấy, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng trưởng đúng như dự kiến trong tháng trước.

Giới đầu tư lo ngại, giá vàng sẽ giảm sâu nếu Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska đạt được những thỏa thuận tích cực. Từ đó, nhiều người bán vàng để thu hồi vốn, kéo giá kim loại quý này đi xuống.