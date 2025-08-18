Hà Nội

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 18/8: Đi ngang?

Giá vàng hôm nay 18/8 ở thị trường trong nước "lạc nhịp" với thị trường thế giới.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 17/8, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang0.jpg
Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 21h41 ngày 17/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.334,10 - 3.336,90 USD/ounce, giảm 0,3 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Với diễn biến hiện tại của giá vàng, các chuyên gia không còn duy trì được dự báo lạc quan. Hầu hết các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News đều dự báo kim loại quý này sẽ giao dịch trong phạm vi hẹp vào tuần này.

Các chuyên gia cho rằng, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã được thị trường phản ánh, vì vậy đây sẽ không còn là động lực để giá vàng bứt phá nữa. Tuần này, sự chú ý đổ dồn vào Chủ tịch Jerome Powell khi ông có bài phát biểu thường niên tại Jackson Hole. Nếu bài phát biểu của ông ôn hòa, thì kim loại quý sẽ không có nhiều ảnh hưởng.

