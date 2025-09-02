Hà Nội

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 02/9: Không ngừng phá đỉnh?

Giá vàng hôm nay 02/9, ghi nhận trên thị trường thế giới tăng mạnh, nhiều khả năng bứt phá trên 3.500 USD/ounce trong tuần tới.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 01/9, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,8 - 125,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Giá vàng thế giới tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá vàng thế giới

Lúc 22h07 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.475,70 - 3.477,50 USD/ounce, tăng 29 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất. Theo Commerzbank, giá vàng còn được hưởng lợi từ dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF, với gần 15 tấn chảy vào chỉ trong hai ngày qua. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cảnh báo đà tăng có thể chậm lại sau khi giá vượt mốc 3.400 USD/ounce. Dù vậy, vàng vẫn đang hướng đến tuần tăng thứ hai liên tiếp và ghi nhận tháng 8 tăng tới 4,7% – mức tốt nhất kể từ tháng 4.

Về góc độ kỹ thuật, nhiều chuyên gia cho rằng mốc 3.430 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, trong khi 3.500 USD/ounce là đỉnh tâm lý mà thị trường có thể thử thách ngay trong tuần này.

#giá vàng hôm nay #giá vàng thế giới #giá vàng SJC #vàng nhẫn trong nước #giá vàng Doji #giá vàng Bảo Tín Minh Châu

