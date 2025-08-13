Ngày 13/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, bệnh viện vừa ghép thành công đồng thời tim - phổi cho bệnh nhân suy đa tạng. Đây cũng là ca ghép lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Người bệnh là chị Trần Như Q. (38 tuổi) bị suy đa tạng rất nặng, đang phải dùng thuốc để duy trì sự sống, khó thở liên tục, nguy cơ tử vong tính theo ngày.

Chị Trần Như Q. được chỉ định ghép cả tim và phổi. Ngay sau khi có chỉ định, các bác sĩ đã lên kế hoạch để thực hiện ca ghép ngay khi có người hiến tạng.

Thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

PGS, TS Phạm Hữu Lư, Phó trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau khi có tạng ghép, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật ghép khối tim - phổi cải tiến phối hợp liên chuyên khoa từ nội tim mạch lồng ngực, gây mê - hồi sức, ngoại, phục hồi chức năng, dinh dưỡng…

Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, các chuyên gia phải sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể thay thế tạm thời tim và phổi trong thời gian 7 giờ. Đảm bảo tim hoạt động tốt nhưng cần tránh truyền nhiều dịch gây phù phổi, dùng ít thuốc mê và đưa vào các phương tiện theo dõi huyết động tiên tiến nhất. Đồng thời cắt bớt phổi hai bên cho vừa, nối hai phế quản gốc thay vì nối khí quản theo kinh điển để tưới máu miệng nối tốt hơn, soi phế quản ống mềm trong mổ đánh giá 2 miệng nối phế quản gốc.

Ca phẫu thuật thành công kéo dài 7 giờ đồng hồ - Ảnh: VGP

Sau ghép phổi, người bệnh tiếp tục được điều trị ức chế miễn dịch, siêu lọc máu… theo dõi hồi sức sau ghép. Gần 4 tuần sau ghép, bệnh nhân đã hồi phục rất tốt.

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sự thành công của ca ghép đồng thời tim - phổi cho bệnh nhân suy đa tạng đã mở ra dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến vượt bậc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong lĩnh vực ghép đa tạng, đồng thời đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới cũng như mở ra nhiều cơ hội cứu sống và hướng điều trị mới cho những bệnh nhân mắc bệnh tim - phổi giai đoạn cuối.

Theo các chuyên gia, ghép khối tim - phổi là một trong những kỹ thuật phẫu thuật khó nhất hiện nay. Trên thế giới, mỗi năm chỉ thực hiện khoảng 100 ca, do nguồn tạng hiến rất hiếm, quy trình phẫu thuật phức tạp và nguy cơ biến chứng cao.

Tại Anh, tỷ lệ sống sau 90 ngày đạt khoảng 85%, sau một năm đạt 72%. Tại Mỹ, một số trung tâm như Stanford Health Care ghi nhận tỷ lệ sống sau một năm gần 90%. Việc Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này đánh dấu bước tiến tiệm cận trình độ của các trung tâm ghép tạng hàng đầu thế giới.

Thành công của ca ghép đồng thời tim - phổi lần này không chỉ mang lại sự sống mới cho người bệnh mà còn mở ra hướng điều trị đầy hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh tim - phổi giai đoạn cuối tại Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển vượt bậc của ngành ghép tạng nước nhà với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, làm chủ kỹ thuật khó, góp phần nâng tầm vị thế y học Việt Nam trên trường quốc tế.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: "Tính từ năm 1992, khi Việt Nam ghép tạng thành công ca đầu tiên là ghép thận, sau đó là các ca ghép khó dần như gan, tim, chi.... rồi đến ghép phổi - kỹ thuật ghép vô cùng khó. Hôm nay, chúng ta đã có thể tuyên bố ghép đồng thời tim và phổi thành công. Đây là sự tiến bộ xuất sắc, vượt trội của ngành y Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng. Chúng ta có thể sánh vai với các nước trên thế giới về kỹ thuật, ý chí và đột phá về lĩnh vực này".

Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng cho biết, Cục sẽ nhanh chóng cùng các chuyên gia để thẩm định quy trình ghép tim phổi và có hướng dẫn cụ thể trên cả nước. Đồng thời, tháng 5/2026 tới, Bộ Y tế cũng sẽ trình Quốc hội những nội dung giúp lĩnh vực ghép tạng tiếp tục phát triển trong thời gian tới.