Mùa rắn sinh sản, nguy cơ rắn độc cắn gia tăng

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, từ đầu tháng 4 đến nay đã tiếp nhận gần mười trường hợp nhập viện do rắn độc cắn, trong đó có nhiều ca diễn biến nặng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Trường hợp mới đây nhất là người bệnh T.V.N (trú tại Phú Thọ), có trang trại nuôi hàng nghìn con rắn. Trong lúc đang cho rắn ăn, người bệnh không may bị rắn cắn vào mu bàn chân phải. Tại vị trí vết thương xuất hiện đau và sưng nề nhiều. Gia đình đã sơ cứu bằng cách rửa vết thương trước khi đưa đến bệnh viện.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng tỉnh, đau và sưng nề nhiều vùng mu bàn chân phải, lan lên bắp chân. Tại vị trí bị cắn xuất hiện vết hoại tử kích thước khoảng 1x2cm.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành xử trí vết thương tại chỗ, sử dụng 30 lọ huyết thanh kháng nọc rắn, tiêm phòng uốn ván và dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng.

Theo TS.BS Hà Thị Bích Vân – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, từ đầu tháng 4 đến nay, khoa đã tiếp nhận 7 ca rắn độc cắn, trong đó có tới 4 trường hợp là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nuôi rắn. Điều này cho thấy ngay cả những người am hiểu về loài vật này cũng có thể gặp tai nạn nếu chủ quan, đặc biệt trong giai đoạn rắn đang sinh sản.

Bác sĩ cho biết, rắn hổ là một trong những loài rắn độc nguy hiểm thường gặp. Khi bị rắn hổ cắn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sưng nề, đau dữ dội tại chỗ, hoại tử mô, thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, phải phẫu thuật vá da nếu không được điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, nếu được đưa đến cơ sở y tế sớm và sử dụng huyết thanh kháng nọc phù hợp, các triệu chứng có thể được cải thiện nhanh chóng, giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Theo các chuyên gia, mùa sinh sản là thời điểm đặc tính sinh học của rắn có nhiều thay đổi. Rắn trở nên nhạy cảm, dễ bị kích động và có xu hướng tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.

Điều này khiến nguy cơ bị rắn cắn tăng cao, đặc biệt với những người thường xuyên tiếp xúc như người làm nông nghiệp, chăn nuôi hoặc sinh sống gần khu vực có nhiều cây cối, ao hồ.

Để phòng tránh rắn cắn trong mùa sinh sản, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi làm việc ngoài đồng ruộng, vườn hoặc khu vực rậm rạp. Nên mang ủng, găng tay bảo hộ khi lao động, tránh đi chân trần vào ban đêm hoặc những nơi thiếu ánh sáng.

Đối với những người chăn nuôi rắn, cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và không chủ quan trong quá trình chăm sóc.

Khi không may bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh. Không tự ý rạch, hút nọc hoặc đắp các loại lá cây lên vết thương vì có thể làm tình trạng nặng hơn. Việc quan trọng nhất là nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

