Vé tàu Tết lên kệ, người mua không còn chen chân ở ga

Mở bán khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ sáng 5/9, ngành đường sắt ghi nhận cảnh nhà ga thông thoáng khi phần lớn khách hàng đã chuyển sang đặt vé số.

Từ 8h ngày 5/9, vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 được mở bán rộng rãi tại các nhà ga, đại lý và nhiều kênh trực tuyến. Tuy nhiên, tại ga Sài Gòn, lượng người đến mua trực tiếp không đông như những mùa Tết trước.

Theo ghi nhận, thời điểm bắt đầu mở bán lúc 8h có khoảng 80 người chờ mua vé tại ga. Sau đó, lượng khách giảm nhanh, hành khách có thể lựa chọn chuyến và mua vé mà không phải chờ đợi quá lâu. Có thời điểm trước đây, người dân phải mất 3-4 giờ để đến lượt, trong khi năm nay thời gian chờ mua vé chỉ khoảng 30 phút.

Vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 được mở bán rộng rãi tại các nhà ga, đại lý. (Ảnh minh hoạ: Minh Quân)

Sự thay đổi này không đồng nghĩa nhu cầu đi tàu dịp Tết giảm. Điểm khác biệt nằm ở cách người dân tiếp cận dịch vụ. Thay vì phải đến ga từ sớm, xếp hàng và chờ nhân viên bán vé, hành khách có thể chủ động tìm chuyến, lựa chọn chỗ ngồi và thanh toán ngay trên website, ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hoặc các nền tảng bán vé chính thức.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết việc khách đến ga mua vé trực tiếp ít hơn những năm trước là điều bình thường khi website và các ứng dụng bán vé trên điện thoại ngày càng phát triển, người dân cũng sử dụng thành thạo hơn. Đến 12h ngày 5/9, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán hơn 1.300 vé, tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Như vậy, sự vắng vẻ tại quầy vé phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng: khách hàng không còn nhất thiết phải xuất hiện trực tiếp tại điểm bán để hoàn tất giao dịch.

Với người tiêu dùng, yếu tố tiện lợi ngày càng có ý nghĩa lớn. Việc mua vé trực tuyến giúp hành khách chủ động về thời gian, có thể thực hiện giao dịch tại nhà và giảm đáng kể thời gian chờ đợi. Đặc biệt với những người đã quen sử dụng điện thoại thông minh, việc đặt vé trực tuyến trở thành lựa chọn tự nhiên thay vì phải di chuyển đến nhà ga.

Tuy nhiên, hình thức mua trực tiếp vẫn có nhóm khách hàng riêng. Chị Lê Thị Lan, một hành khách tại TPHCM, có mặt tại ga Sài Gòn từ hơn 3h sáng để mua vé về Thanh Hóa. Do không rành công nghệ, chị lựa chọn mua trực tiếp thay vì đặt vé trực tuyến.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Hùng cho biết năm nay việc mua vé tại ga nhanh và dễ hơn trước. Anh chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn tất việc mua vé về quê vợ. Với những hành khách vẫn lựa chọn mua trực tiếp, sự thông thoáng tại nhà ga cũng trở thành một trải nghiệm thuận tiện hơn so với cảnh chờ đợi kéo dài trước đây.

Một trường hợp khác là anh Lê Đình Trường, quê Quảng Ninh, mua 4 vé khứ hồi cho gia đình với tổng chi phí khoảng 26 triệu đồng. Dù nhận thấy mức giá không chênh lệch nhiều so với vé máy bay, gia đình anh vẫn chọn đi tàu vì phù hợp với nhu cầu và lo ngại tình trạng chuyến bay bị chậm, hủy trong dịp cao điểm.

(Ảnh: Trần Ngọc Tiến)

Dịp Tết Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt dự kiến tổ chức 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, cung cấp khoảng 300.000 vé. Thời gian phục vụ cao điểm kéo dài từ ngày 23/1 đến 25/2/2027. Giá vé được ghi nhận tăng khoảng 4-8% so với năm trước, tùy chặng và thời điểm.

Từ những thay đổi tại ga Sài Gòn có thể thấy, thị trường vé tàu Tết đang chuyển dần từ mô hình “khách hàng tìm đến điểm bán” sang “điểm bán tìm đến khách hàng” thông qua nền tảng số. Nhà ga vì thế không còn là nơi duy nhất diễn ra giao dịch, mà trở thành một trong nhiều điểm tiếp cận dịch vụ.

Với ngành đường sắt, đây cũng là tín hiệu cho thấy việc đầu tư vào các kênh bán vé trực tuyến không chỉ giúp giảm áp lực tại nhà ga mà còn đáp ứng đúng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về tốc độ, sự chủ động và tiện lợi khi mua dịch vụ.