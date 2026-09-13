Gemini trên Galaxy khác gì ứng dụng AI thông thường?

Ngày càng nhiều smartphone có thể chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như Gemini hay ChatGPT, khiến ranh giới giữa một chiếc điện thoại thông thường và smartphone tích hợp AI trở nên khó nhận biết hơn. Chỉ cần tải ứng dụng từ kho phần mềm, người dùng đã có thể hỏi đáp, dịch thuật, phân tích hình ảnh, viết nội dung hoặc tìm kiếm thông tin bằng AI. Tuy nhiên, với những thiết bị như Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra hay Galaxy Z Flip8, Samsung đang theo đuổi một hướng tiếp cận khác khi đưa AI vào sâu bên trong hệ thống. Điểm đáng chú ý không nằm đơn thuần ở việc chiếc điện thoại sử dụng mô hình AI nào, mà ở khả năng AI kết nối với các tính năng, phần cứng và ngữ cảnh sử dụng trên chính thiết bị.

Galaxy AI được tích hợp sâu vào hệ thống Galaxy, hướng tới khả năng hỗ trợ người dùng ngay trong các tác vụ thường ngày.

Với một ứng dụng AI độc lập, quy trình quen thuộc thường bắt đầu bằng việc người dùng chủ động mở ứng dụng, nhập câu hỏi hoặc cung cấp dữ liệu, sau đó nhận kết quả và tự thực hiện bước tiếp theo. Cách làm này có ưu điểm là linh hoạt, dễ tiếp cận và có thể sử dụng trên nhiều mẫu smartphone khác nhau. Ngược lại, Galaxy AI được thiết kế để xuất hiện ngay trong những hoạt động mà người dùng đang thực hiện trên điện thoại. Thay vì liên tục chuyển đổi giữa ứng dụng đang dùng và chatbot, AI có thể hỗ trợ ngay tại giao diện hoặc tính năng liên quan. Đây là khác biệt quan trọng giữa việc “có một ứng dụng AI trên điện thoại” và “có AI trở thành một phần của điện thoại”.

Lợi thế này càng dễ nhận thấy trên dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z8 Series, nơi không gian hiển thị lớn cho phép nhiều tác vụ diễn ra đồng thời. Người dùng có thể vừa làm việc, đọc nội dung hoặc xử lý thông tin, vừa nhận sự hỗ trợ từ AI mà không phải liên tục thoát khỏi ứng dụng hiện tại. Khi AI có khả năng tiếp cận ngữ cảnh của thao tác đang diễn ra, trải nghiệm cũng chuyển từ mô hình “hỏi - đáp” sang “hỗ trợ”. Một số tác vụ thậm chí có thể được AI tham gia thực hiện thay người dùng, thay vì chỉ đưa ra hướng dẫn để họ tự làm. Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế AI agent, trong đó AI không chỉ tạo câu trả lời mà còn hướng tới khả năng hành động dựa trên yêu cầu và bối cảnh.

Sự khác biệt còn nằm ở mối liên hệ giữa AI với phần cứng của smartphone. Trên Galaxy Z8 Series, khả năng xử lý của thiết bị được kết hợp với các tính năng AI để thực hiện những tác vụ nặng ngay trên điện thoại, chẳng hạn chỉnh sửa video với My FanCam. Người dùng không nhất thiết phải đưa một tệp dung lượng lớn lên một ứng dụng AI riêng rồi chờ xử lý trên máy chủ. Khi AI được tích hợp cùng phần cứng và phần mềm của thiết bị, quy trình có thể được rút ngắn và trở nên liền mạch hơn. Đây cũng là một trong những lý do Samsung không xem Galaxy AI đơn thuần là một chatbot được cài sẵn, mà là một lớp công nghệ được đưa vào nhiều thành phần của trải nghiệm Galaxy.

Màn hình lớn trên Galaxy Z Fold8 Series mở rộng không gian để người dùng vừa làm việc vừa nhận hỗ trợ từ AI.

Tuy nhiên, AI tích hợp sâu cũng kéo theo một vấn đề quan trọng: dữ liệu cá nhân được xử lý ở đâu và như thế nào? Đây là điểm người dùng cần quan tâm khi smartphone ngày càng có khả năng hiểu nội dung trên màn hình, hình ảnh, tài liệu hay các thao tác cá nhân. Theo hướng tiếp cận được Samsung đưa ra, một số tác vụ AI có thể được xử lý ngay trên thiết bị thay vì toàn bộ dữ liệu đều phải gửi lên máy chủ. Xử lý trực tiếp trên điện thoại có thể mang lại lợi ích về quyền riêng tư, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào kết nối mạng đối với những tác vụ được hỗ trợ. Dù vậy, không phải mọi tính năng đều mặc nhiên hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, bởi cách xử lý còn phụ thuộc vào từng tính năng và công nghệ phía sau.

Điều đó không có nghĩa các ứng dụng như Gemini hay ChatGPT mất đi lợi thế. Những nền tảng AI độc lập vẫn phù hợp với nhu cầu hỏi đáp, tìm kiếm thông tin, sáng tạo nội dung, học tập hay hỗ trợ công việc và có lợi thế lớn về khả năng tiếp cận trên nhiều thiết bị. Trong khi đó, Galaxy AI tập trung vào một lớp trải nghiệm khác: đưa AI đến gần hơn với những thao tác người dùng vốn đã thực hiện mỗi ngày trên smartphone. Nói cách khác, chatbot độc lập giống như một “trợ lý” mà người dùng chủ động gọi đến, còn AI tích hợp sâu hướng tới một hệ thống có thể xuất hiện đúng lúc, hiểu bối cảnh và hỗ trợ trực tiếp trong quá trình sử dụng. Vì vậy, sự phổ biến của các ứng dụng AI không khiến smartphone tích hợp AI trở nên thừa thãi; hai mô hình đang bổ sung cho nhau, trong đó AI tích hợp sâu có thể trở thành yếu tố tạo khác biệt ngày càng rõ rệt giữa các thiết bị trong cùng một thị trường.