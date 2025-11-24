Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Gemini Live giúp bạn tránh bẫy mua sắm cuối năm

Số hóa

Gemini Live giúp bạn tránh bẫy mua sắm cuối năm

Tích hợp trên Galaxy A56 5G, Gemini Live hỗ trợ người dùng chi tiêu thông minh và tránh mua sắm cảm tính.

Thiên Trang (TH)
Cuối năm là giai đoạn dễ mất kiểm soát chi tiêu vì khuyến mãi dày đặc và tâm lý FOMO.
Cuối năm là giai đoạn dễ mất kiểm soát chi tiêu vì khuyến mãi dày đặc và tâm lý FOMO.
Gemini Live trên Galaxy A56 5G giúp người dùng lên kế hoạch mua sắm hợp lý và tỉnh táo hơn.
Gemini Live trên Galaxy A56 5G giúp người dùng lên kế hoạch mua sắm hợp lý và tỉnh táo hơn.
AI có thể trò chuyện tự nhiên, phân tích hình ảnh qua camera hoặc nội dung hiển thị trên màn hình.
AI có thể trò chuyện tự nhiên, phân tích hình ảnh qua camera hoặc nội dung hiển thị trên màn hình.
Người dùng được hỗ trợ đánh giá sản phẩm, tính toán chi phí và đưa ra lời khuyên theo ngân sách.
Người dùng được hỗ trợ đánh giá sản phẩm, tính toán chi phí và đưa ra lời khuyên theo ngân sách.
Gemini Live đặt câu hỏi phản biện để xác định nhu cầu thật, tránh mua sắm theo cảm xúc nhất thời. (Ảnh: Pnghuy)
Gemini Live đặt câu hỏi phản biện để xác định nhu cầu thật, tránh mua sắm theo cảm xúc nhất thời. (Ảnh: Pnghuy)
AI có thể so sánh giá, cảnh báo rủi ro hàng giả và đề xuất nguồn hàng đáng tin cậy.
AI có thể so sánh giá, cảnh báo rủi ro hàng giả và đề xuất nguồn hàng đáng tin cậy.
Tính năng mô phỏng chi tiêu và gợi ý “mua chậm 24 giờ” giúp giảm quyết định bốc đồng.
Tính năng mô phỏng chi tiêu và gợi ý “mua chậm 24 giờ” giúp giảm quyết định bốc đồng.
Nhờ phân tích ngữ cảnh và tương tác thời gian thực, Gemini Live trở thành bạn đồng hành mua sắm thông minh.
Nhờ phân tích ngữ cảnh và tương tác thời gian thực, Gemini Live trở thành bạn đồng hành mua sắm thông minh.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Gemini Live #Galaxy A56 5G #mua sắm #AI #chi tiêu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT