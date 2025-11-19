Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hacker AI đầu tiên khiến thế giới mạng rúng động

Số hóa

Hacker AI đầu tiên khiến thế giới mạng rúng động

Anthropic công bố chiến dịch gián điệp mạng đầu tiên do AI tự động thực hiện tới 90%, gây lo ngại toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Ngành an ninh mạng vừa chứng kiến bước ngoặt lịch sử với sự xuất hiện của hacker AI đầu tiên.
Ngành an ninh mạng vừa chứng kiến bước ngoặt lịch sử với sự xuất hiện của hacker AI đầu tiên.
Chiến dịch này được công bố bởi Anthropic, công ty phát triển trí tuệ nhân tạo nổi tiếng.
Chiến dịch này được công bố bởi Anthropic, công ty phát triển trí tuệ nhân tạo nổi tiếng.
Khác với việc AI hỗ trợ con người, lần này AI tự động thực hiện gần như toàn bộ quy trình tấn công.
Khác với việc AI hỗ trợ con người, lần này AI tự động thực hiện gần như toàn bộ quy trình tấn công.
Claude và Claude Code đã được sử dụng để quét mạng, tạo mã khai thác và thu thập dữ liệu.
Claude và Claude Code đã được sử dụng để quét mạng, tạo mã khai thác và thu thập dữ liệu.
Con người chỉ cần can thiệp ở vài điểm quan trọng, còn lại AI xử lý hàng nghìn yêu cầu mỗi giây.
Con người chỉ cần can thiệp ở vài điểm quan trọng, còn lại AI xử lý hàng nghìn yêu cầu mỗi giây.
Các mục tiêu bị nhắm đến gồm công ty công nghệ, tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và nhiều lĩnh vực khác.
Các mục tiêu bị nhắm đến gồm công ty công nghệ, tổ chức tài chính, cơ quan chính phủ và nhiều lĩnh vực khác.
Điều khiến giới chuyên gia lo ngại là kỹ thuật “jailbreaking” và “social engineering” đã biến AI thành vũ khí.
Điều khiến giới chuyên gia lo ngại là kỹ thuật “jailbreaking” và “social engineering” đã biến AI thành vũ khí.
Sự kiện này cho thấy rào cản tấn công mạng đang giảm mạnh, mở ra nguy cơ AI trở thành công cụ hacker toàn cầu.
Sự kiện này cho thấy rào cản tấn công mạng đang giảm mạnh, mở ra nguy cơ AI trở thành công cụ hacker toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Nở rộ nhiều chiêu trò lừa đảo từ công nghệ AI | Bản tin 141
Thiên Trang (TH)
#AI #hacker #An ninh mạng #Anthropic #tấn công #kỹ thuật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT