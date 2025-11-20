Hà Nội

Sinh trắc học hành vi trở thành lá chắn chống lừa đảo

Số hóa

Sinh trắc học hành vi trở thành lá chắn chống lừa đảo

Mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt không còn đủ mạnh, sinh trắc học hành vi đang nổi lên như giải pháp mới.

Thiên Trang (TH)
Gian lận tài chính phát triển nhanh khiến các lớp bảo mật truyền thống bộc lộ nhiều lỗ hổng.
Mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt chỉ xác minh tại một thời điểm và dễ bị vượt qua.
Báo cáo về xu hướng Fintech và thanh toán năm 2025 của Juniper Research cho thấy mô hình xác thực “một lần rồi thôi” đã lỗi thời.
Sinh trắc học hành vi dựa trên cách người dùng gõ, chạm, vuốt và phản ứng với thiết bị.
AI giúp xây dựng hồ sơ hành vi riêng, phát hiện bất thường và cảnh báo theo thời gian thực.
Công nghệ này vừa đảm bảo bảo mật liên tục vừa giữ trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
Sinh trắc học hành vi không thay thế hoàn toàn mà bổ sung cho mật khẩu, OTP và sinh trắc học tĩnh.
Đây được xem là chuẩn mực mới của ngành tài chính trong cuộc đua chống gian lận hiện đại.
GALLERY MỚI NHẤT