Gemini có tính năng mới gây nghiện cho giáo viên, sinh viên

Google vừa giới thiệu tính năng mới trong ứng dụng Gemini giúp tách một tài liệu hoặc đoạn mô tả của người dùng thành slide trình chiếu nhanh ...như gió.

Tuệ Minh

Công cụ Canvas trong Gemini cho phép người dùng tải lên các tệp như bài nghiên cứu hay báo cáo, sau đó nhiệm vụ chuyển đổi chúng thành một bộ slide hoàn chỉnh sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động.

Việc tạo slide sẽ diễn ra đơn giản với Gemini
Tính năng này hoàn hảo cho bất kỳ ai đang loay hoay với một trang Google Slides trống trơn mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhân viên văn phòng, giảng viên, giáo viên và sinh viên là các đối tượng thường xuyên sử dụng các slide thuyết trình.

Linus Tech Tips chia sẻ trên CNET rằng: "Bộ công cụ này xuất sắc đến mức người dùng sẽ liên tục dùng nó cho những lần khác, đó là cách khác để nói nó có thể gây nghiện".

Theo thông tin từ Google, tính năng này có khả năng xây dựng các slide có cấu trúc và theo chủ đề từ tài liệu hoặc đoạn văn bản ngắn mà người dùng cung cấp.

Từ một file tài liệu hoặc mô tả ngắn gọn, Gemini Canvas sẽ cho ra ngay một bản trình chiếu mạch lạc.

Mỗi bài thuyết trình sẽ được trang bị sẵn các phần, hình ảnh và định dạng, tạo ra một bản thảo đầu tiên mà người dùng có thể xuất trực tiếp sang Google Slides để chỉnh sửa thêm.

Hiện tại, tính năng mới đã được triển khai cho cả tài khoản cá nhân và Workspace. Một người dùng trên Reddit đã phát hiện ra tính năng này và chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy nó đang được thử nghiệm cho người dùng Pro trước và hứa hẹn sẽ sớm có mặt cho người dùng miễn phí.

Bản cập nhật là bước tiến tiếp theo của Canvas, sau khi dịch vụ này ra mắt không gian làm việc tập trung vào việc tạo và tinh chỉnh các dự án văn bản với sự hỗ trợ của Gemini vào đầu năm nay. Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp thành những bài thuyết trình sẵn sàng.

Tính năng mới đặc biệt hữu ích cho sinh viên, giáo viên và chuyên gia thường xuyên phải thực hiện các bài thuyết trình. Thay vì tốn hàng giờ thiết kế slide, người dùng có thể nhờ Gemini tạo bản nháp đầu tiên và chỉnh sửa theo ý thích.

Một phút nhanh chóng để hiểu cách dùng Gemini Canvas.
Android Authority
Android Authority
https://www.androidauthority.com/gemini-canvas-presentations-3610150/
#tính năng mới #bài thuyết trình #Google #trí tuệ nhân tạo

