Gây thiệt hại hơn 1 tỷ, nguyên chủ tịch xã ở Bắc Giang bị bắt

Ngày 30/5, VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết VKSND huyện Lục Nam đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Trọng Đường, nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đường.

Quá trình điều tra xác định, năm 2015, UBND huyện Lục Nam ban hành quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và đường vào nhà máy của Công ty Đức Trung tại thôn Dẫm Đình và thôn Đào Lạng, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam và quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Ngày 20/4/2015, tại UBND xã Bắc Lũng, Phạm Trọng Đường khi đó đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ UBND xã Bắc Lũng lập khống phiếu thu về việc nhận tiền bồi thường thực hiện dự án của Công ty TNHH Đức Trung do đại diện công ty nộp để thực hiện dự án, gây thiệt hại cho UBND xã Bắc Lũng với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Phạm Trọng Đường – nguyên Chủ tịch UBND xã Bắc Lũng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

