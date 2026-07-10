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Sống Khỏe

Gắp thành công cán thìa mắc sâu trong phế quản người đàn ông

Người bệnh nhập viện trong tình trạng ho liên tục, khạc đờm đục, thở khò khè và nhiều lần điều trị bằng thuốc nhưng không cải thiện.

Hạo Nhiên

Ngày 10/7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ Khoa Hô hấp vừa phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức nội soi can thiệp, lấy thành công một cán thìa inox dài khoảng 6cm mắc sâu trong phế quản gốc trái của người bệnh sau hơn một tháng tồn tại trong đường thở.

Được biết, người bệnh là nam, 43 tuổi, có tiền sử rối loạn tâm thần thể hoang tưởng. Trước đó, người bệnh liên tục ho, khạc đờm đục, thở khò khè và nhiều lần điều trị bằng thuốc nhưng các triệu chứng không cải thiện.

Theo kết quả chụp X-quang và cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy, một dị vật kim loại dài khoảng 6cm mắc sâu trong phế quản gốc trái. Các bác sĩ xác định đây là cán thìa inox đã tồn tại trong đường thở hơn một tháng.

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Cán thìa inox dài khoảng 6cm mắc sâu trong phế quản gốc trái của bệnh nhân.

Sau thời gian dài mắc kẹt, dị vật không còn nằm tự do mà đã bị các tổ chức hạt viêm bao bọc, bám chặt vào thành phế quản và gần như bít kín lòng phế quản. Nếu tiếp tục chậm trễ, người bệnh có nguy cơ xẹp phổi, nhiễm trùng nặng, thậm chí tổn thương phế quản hoặc các mạch máu lớn, đe dọa tính mạng.

Ngay lập tức, ê-kíp Nội soi can thiệp của Khoa Hô hấp phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức khẩn trương hội chẩn, xây dựng phương án lấy dị vật. Trong suốt quá trình can thiệp, ê-kíp phải duy trì thông khí liên tục cho người bệnh trên nền đường thở gần như bị bít kín.

Sau nhiều lần điều chỉnh hướng tiếp cận, thay đổi dụng cụ và tỉ mỉ bóc tách các tổ chức hạt viêm, các bác sĩ đã lấy thành công cán thìa inox ra khỏi phế quản, tái thông hoàn toàn đường thở. Người bệnh qua cơn nguy kịch, tránh được những biến chứng nặng có thể xảy ra nếu dị vật tiếp tục lưu lại trong đường thở.

Hiện, sức khoẻ bệnh nhân đã dần ổn định, dự kiến xuất viện trong những ngày tới.

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