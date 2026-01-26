Bệnh nhân nuốt phải hàm răng giả, được cấp cứu nội soi gắp dị vật thành công

Theo dongnaicdc.vn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước (Đồng Nai) vừa gắp dị vật hàm răng giả thành công cho một bệnh nhân. Trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng thực quản.

Bệnh nhân là bà N.T.D.T. (55 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai), đêm ngày 19/1, trong lúc ăn nhẹ, bà T. vô tình nuốt phải hàm răng giả. Sau đó, bà xuất hiện cảm giác đau, vướng vùng cổ họng, khó chịu kéo dài nên được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước kiểm tra.

Dị vật hàm răng giả được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh dongnaicdc.vn

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám, sơ cứu ban đầu và chỉ định nội soi không đau để gắp dị vật thực quản. Qua nội soi, ê-kíp phát hiện dị vật nằm ở 1/4 đoạn trên thực quản, hai đầu cắm vào niêm mạc, kèm theo thức ăn, tiềm ẩn nguy cơ trầy xước, chảy máu hoặc thủng thực quản nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật thành công. Dị vật được xác định là hàm răng giả có kích thước khoảng 5 x 3 cm. Sau khi hàm răng giả được lấy ra tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không ghi nhận biến chứng, có thể ăn uống nhẹ và được xuất viện sau đó.

Các bác sĩ khuyến cáo, người sử dụng răng giả tháo lắp cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống, nhất là vào ban đêm hoặc khi ăn các loại thức ăn dai, cứng. Dị vật thực quản là tình trạng cấp cứu thường gặp, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau, vướng cổ họng, nuốt nghẹn bất thường sau ăn, người bệnh không nên cố gắng tự lấy dị vật mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.