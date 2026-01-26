Hà Nội

Sống Khỏe

Bệnh nhân nuốt phải hàm răng giả, được cấp cứu nội soi gắp dị vật thành công

Bệnh nhân 55 tuổi nuốt hàm răng giả, được các bác sĩ nội soi gắp thành công, tránh nguy cơ tổn thương nghiêm trọng thực quản.

Bình Nguyên

Theo dongnaicdc.vn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước (Đồng Nai) vừa gắp dị vật hàm răng giả thành công cho một bệnh nhân. Trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng thực quản.

Bệnh nhân là bà N.T.D.T. (55 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai), đêm ngày 19/1, trong lúc ăn nhẹ, bà T. vô tình nuốt phải hàm răng giả. Sau đó, bà xuất hiện cảm giác đau, vướng vùng cổ họng, khó chịu kéo dài nên được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước kiểm tra.

Dị vật hàm răng giả được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh dongnaicdc.vn

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành thăm khám, sơ cứu ban đầu và chỉ định nội soi không đau để gắp dị vật thực quản. Qua nội soi, ê-kíp phát hiện dị vật nằm ở 1/4 đoạn trên thực quản, hai đầu cắm vào niêm mạc, kèm theo thức ăn, tiềm ẩn nguy cơ trầy xước, chảy máu hoặc thủng thực quản nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật thành công. Dị vật được xác định là hàm răng giả có kích thước khoảng 5 x 3 cm. Sau khi hàm răng giả được lấy ra tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không ghi nhận biến chứng, có thể ăn uống nhẹ và được xuất viện sau đó.

Các bác sĩ khuyến cáo, người sử dụng răng giả tháo lắp cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống, nhất là vào ban đêm hoặc khi ăn các loại thức ăn dai, cứng. Dị vật thực quản là tình trạng cấp cứu thường gặp, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau, vướng cổ họng, nuốt nghẹn bất thường sau ăn, người bệnh không nên cố gắng tự lấy dị vật mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ, hóc dị vật răng giả (đặc biệt là hàm tháo lắp) là tai nạn phổ biến, thường gặp khi ăn uống hoặc ngủ, gây biến chứng nghiêm trọng như ngạt thở, tắc nghẽn, hoặc chấn thương thực quản/đường thở. Dị vật có thể mắc lại ở thực quản, thanh quản hoặc rơi xuống phổi, tồn tại lâu ngày gây viêm nhiễm, de dọa tính mạng.

Hiện nay kỹ thuật nha khoa đã có nhiều tiến bộ, bệnh nhân không cần làm hàm tháo lắp bán phần mà vẫn đảm bảo chức năng thẩm mỹ, nhai nuốt. Thay vào đó, bệnh nhân có thể làm cầu răng cố định giúp hàm khít sát, không rơi ra rơi vào hoặc có thể cấy ghép trụ implant vào chỗ răng bị mất.

Những trường hợp sử dụng răng giả tháo lắp cần được kiểm tra sau 2-3 năm để bác sĩ chỉnh lại hoặc thay mới theo sự tiến triển của xương hàm, không nên đeo hàm răng giả cả ngày, cần tháo hàm ra để vệ sinh sau khi ăn hoặc trước khi ngủ bằng kem đánh răng và bàn chải chuyên dụng.

Sống Khỏe

Phát hiện nguyên nhân đau đầu kéo dài từ viêm xoang do răng

Người phụ nữ bị đau đầu, nghẹt mũi kéo dài, phát hiện viêm xoang hàm do răng gây ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của chẩn đoán chính xác.

Bất ngờ phát hiện viêm xoang do răng từ dấu hiệu mũi xoang một bên

Khoảng 1 năm nay, chị N.T.H (25 tuổi, trú ở TP Hồ Chí Minh) thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu âm ỉ kèm sổ mũi, nghẹt mũi tái đi tái lại nhưng không rõ nguyên nhân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bé 7 tuổi bị hóc đầu bút bi vào đường thở

Dị vật nhỏ như đầu bút có thể gây tắc nghẽn đường thở, cần cấp cứu nhanh chóng để tránh tử vong và các biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin, vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi 7 tuổi bị hóc dị vật đường thở trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhi là bé trai 7 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở sau khi ngậm đầu ngòi bút trong lúc học tập và vô tình để đầu ngòi bút rơi vào đường thở. Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo nhưng ho nhiều, khò khè, thở nhanh, thông khí phổi giảm ở cả hai bên.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xoắn phần phụ, cấp cứu phụ khoa nguy hiểm cần phát hiện sớm

Phụ nữ cần nhận biết sớm các triệu chứng xoắn buồng trứng để tránh biến chứng nặng, mất khả năng sinh sản và nguy hiểm tính mạng.

Xoắn phần phụ là một tình trạng cấp cứu phụ khoa khi buồng trứng và/hoặc vòi trứng bị xoắn quanh dây chằng, gây tắc nghẽn lưu lượng máu và dẫn đến đau dữ dội, buồn nôn, nôn. Tình trạng này có thể dẫn đến tổn thương hoặc hoại tử buồng trứng nếu không được điều trị kịp thời bằng phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, giai đoạn đầu của xoắn phần phụ thường gây tắc hồi lưu tĩnh mạch, dẫn đến phù nề buồng trứng và vòi trứng. Khi tình trạng xoắn kéo dài, dòng máu động mạch bị cản trở, gây thiếu máu cục bộ. Ở giai đoạn muộn, phần phụ có thể xuất huyết, hoại tử nặng, thậm chí hoại tử hoàn toàn và không còn khả năng hồi phục.

Xem chi tiết

