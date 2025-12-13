Hà Nội

Game Let It Die: Inferno lao dốc vì lạm dụng AI

Số hóa

Tựa game hành động Let It Die: Inferno bị chỉ trích dữ dội vì lạm dụng AI, lượng người chơi giảm mạnh.

Thiên Trang (TH)
Let It Die: Inferno của Supertrick Games trở thành tâm điểm chỉ trích vì sử dụng nội dung tạo bởi AI.
Studio thừa nhận AI được dùng để tạo phông nền, giọng lồng tiếng và nhạc nền.
Minh bạch đến muộn khiến cộng đồng game thủ càng thêm mất niềm tin vào trò chơi.
Số liệu trên Steam cho thấy lượng người chơi đồng thời cao nhất chỉ đạt 813.
Hiện tại, con số này rơi xuống khoảng hơn 270, báo động cho một tựa game mới.
Mạng xã hội tràn ngập lời chế giễu, thậm chí ăn mừng khi game thất bại.
Điểm đánh giá trên Steam chỉ ở mức Mixed, phản ánh ý kiến trái chiều từ người chơi.
Let It Die: Inferno trở thành ví dụ điển hình cho làn sóng phản đối AI trong cộng đồng game.
#Let It Die #AI #Game thất bại #Steam #cộng đồng game

