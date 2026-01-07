Hà Nội

Lần đầu tiên, hành tinh 'cô độc' được đo khối lượng

Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học đã đo được khối lượng và khoảng cách của một hành tinh "cô độc", tức không có sao trung tâm gần bên.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà thiên văn học, hành tinh "cô độc" đó có khối lượng khoảng 1/5 so với sao Mộc và nằm cách Trái đất khoảng 10.000 năm ánh sáng, về hướng trung tâm của Dải Ngân hà. Ảnh: Science.
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà thiên văn học, hành tinh "cô độc" đó có khối lượng khoảng 1/5 so với sao Mộc và nằm cách Trái đất khoảng 10.000 năm ánh sáng, về hướng trung tâm của Dải Ngân hà. Ảnh: Science.
Với kích thước như trên, hành tinh "cô độc" trên nhiều khả năng đã hình thành bên trong một hệ sao, trước khi rời khỏi hệ sao vì một lý do chưa được biết đến. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Với kích thước như trên, hành tinh "cô độc" trên nhiều khả năng đã hình thành bên trong một hệ sao, trước khi rời khỏi hệ sao vì một lý do chưa được biết đến. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Với kích thước nhỏ bé và mờ nhạt, những hành tinh cô độc như trên không thể quan sát được một cách trực tiếp. Thay vào đó, các nhà thiên văn học thường phát hiện ra chúng nhờ vào một nguồn ánh sáng xa xôi. Ảnh: reddit.
Với kích thước nhỏ bé và mờ nhạt, những hành tinh cô độc như trên không thể quan sát được một cách trực tiếp. Thay vào đó, các nhà thiên văn học thường phát hiện ra chúng nhờ vào một nguồn ánh sáng xa xôi. Ảnh: reddit.
Trong quá trình đi qua giữa Trái đất và một vật thể nền sáng, như một ngôi sao, lực hấp dẫn của hành tinh này hoạt động như một thấu kính, làm phóng đại hoặc biến dạng ánh sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ảnh: NASA/JPL/ASU.
Trong quá trình đi qua giữa Trái đất và một vật thể nền sáng, như một ngôi sao, lực hấp dẫn của hành tinh này hoạt động như một thấu kính, làm phóng đại hoặc biến dạng ánh sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ảnh: NASA/JPL/ASU.
Để tính toán khối lượng của một vật thể đóng vai trò thấu kính, trong trường hợp này là một hành tinh "cô độc", các chuyên gia phải xác định được khoảng cách của nó so với Trái đất. Ảnh: NASA/Lunar and Planetary Institute.
Để tính toán khối lượng của một vật thể đóng vai trò thấu kính, trong trường hợp này là một hành tinh "cô độc", các chuyên gia phải xác định được khoảng cách của nó so với Trái đất. Ảnh: NASA/Lunar and Planetary Institute.
Trong trường hợp hành tinh độc hành, việc xác định khoảng cách là chuyện không hề dễ dàng vì các chuyên gia không nắm được những manh mối cần thiết để có thể tính toán. Ảnh: NASA Ames/JPL-Caltech/Tim Pyle.
Trong trường hợp hành tinh độc hành, việc xác định khoảng cách là chuyện không hề dễ dàng vì các chuyên gia không nắm được những manh mối cần thiết để có thể tính toán. Ảnh: NASA Ames/JPL-Caltech/Tim Pyle.
Tuy nhiên, lần này, các nhà thiên văn học đã gặp may mắn khi sự kiện thấu kính đầu tiên nhận được sự quan sát độc lập từ nhiều kính viễn vọng trên trái đất, bao gồm tại Chile, Nam Phi và Australia trong ngày 3/5/2024. Ảnh: dominiqueblackwell.artstation.com.
Tuy nhiên, lần này, các nhà thiên văn học đã gặp may mắn khi sự kiện thấu kính đầu tiên nhận được sự quan sát độc lập từ nhiều kính viễn vọng trên trái đất, bao gồm tại Chile, Nam Phi và Australia trong ngày 3/5/2024. Ảnh: dominiqueblackwell.artstation.com.
Hành tinh "cô độc" cũng được kính thiên văn trên không gian Gaia quan sát 6 lần trong vòng 16 giờ và khi Gaia ở cách địa cầu 1,5 triệu km. Ảnh: wallpapersden.com.
Hành tinh "cô độc" cũng được kính thiên văn trên không gian Gaia quan sát 6 lần trong vòng 16 giờ và khi Gaia ở cách địa cầu 1,5 triệu km. Ảnh: wallpapersden.com.
Nhờ những điều trên, các nhà thiên văn học có thể ước tính được khoảng cách từ Trái đất đến hành tinh đóng vai trò thấu kính. Qua đó, họ đo được khối lượng và khoảng cách của một hành tinh "cô độc". Ảnh: Rex.
Nhờ những điều trên, các nhà thiên văn học có thể ước tính được khoảng cách từ Trái đất đến hành tinh đóng vai trò thấu kính. Qua đó, họ đo được khối lượng và khoảng cách của một hành tinh "cô độc". Ảnh: Rex.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Science, Timesofindia)
#Hành tinh cô độc #Đo khối lượng hành tinh #hành tinh #Trái đất

