Chốt thỏa thuận với Na Uy, Anh rầm rộ đổ quân đến Bắc Cực

Quân sự

Thủy quân lục chiến Anh đang được triển khai với lực lượng lớn tới miền bắc Na Uy sau khi hai nước mở rộng hợp tác quân sự tại vùng Cực Bắc.

Tuệ Minh
Hải quân Hoàng gia Anh cho biết họ vừa triển khai Thủy quân lục chiến với quy mô lớn tới miền bắc Na Uy sau khi mở rộng hợp tác quân sự tại Bắc Cực.
Động thái này diễn ra sau khi hai nước ký kết thỏa thuận song phương mới, gọi là Thỏa thuận Lunna House, thiết lập khuôn khổ dài hạn cho các hoạt động của Lực lượng Commando Anh tại Na Uy.
Theo thỏa thuận, lực lượng Anh sẽ vượt ra ngoài mô hình triển khai mùa đông thường niên, hoạt động thường xuyên hơn trong môi trường Bắc Cực.
Khoảng 1.500 quân nhân đang tham gia đợt triển khai mới nhất, hoạt động từ Trại Viking gần Overbygd, cách Tromso khoảng 64 km về phía nam.
Lực lượng này bao gồm Thủy quân lục chiến được hỗ trợ bởi các phương tiện đa địa hình Lực lượng Trực thăng Commando hỗ trợ, với các hoạt động trải dài trên địa hình núi non và bờ biển hiểm trở của Na Uy.
Đợt triển khai sẽ đạt đỉnh điểm bằng việc tham gia cuộc tập trận Cold Response 2026, một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất dự kiến tổ chức tại Na Uy trong năm nay.
Cuộc tập trận này sẽ kiểm nghiệm khả năng hoạt động và răn đe các mối đe dọa tại vùng Cực Bắc của NATO, với lực lượng Anh huấn luyện cùng các đơn vị Na Uy và thủy quân lục chiến Hà Lan.
Trung tá Chris Armstrong, Chỉ huy trưởng Nhóm Khai thác Thông tin 30 Commando, cho biết: “Lực lượng Commando Anh đang nâng cao mức sẵn sàng chiến đấu cùng các đồng minh tại vùng Cực Bắc.”
Ông nói thêm: “Là những chuyên gia tác chiến trong điều kiện giá lạnh của NATO, chúng tôi tập trung tối đa vào các buổi diễn tập nhiệm vụ với các đối tác thân cận nhất. Kết hợp tình báo, chiến thuật commando táo bạo và công nghệ tiên tiến – chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi hoạt động.”
Vai trò của Thủy quân lục chiến Anh tại Bắc Cực được xây dựng dựa trên hàng thập kỷ kinh nghiệm tác chiến trong điều kiện giá lạnh khắc nghiệt và chiến tranh trên núi, bắt đầu từ các cuộc đột kích commando tại Na Uy trong Thế chiến II.
Trại Viking, được thành lập năm 2023, đã trở thành trung tâm thường trực cho các hoạt động này, tạo điều kiện tiếp cận nhanh chóng các khu vực huấn luyện trên khắp miền bắc Na Uy.
Bên cạnh lực lượng mặt đất, Lực lượng Trực thăng Commando đóng tại Yeovilton cũng đã triển khai tới Căn cứ Không quân Bardufoss trong khuôn khổ Chiến dịch Clockwork, cam kết huấn luyện Bắc Cực thường niên.
Với các trực thăng Wildcat và Merlin, lực lượng này đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển, trinh sát và hỗ trợ trong điều kiện thử thách cả phi hành đoàn lẫn máy bay.
Trại Vikking, căn cứ đồn trú lớn nhất của quân Anh tại Bắc Cực.
Tuệ Minh
UK Defence Journal
