Google công bố trend tìm kiếm Việt Nam 2025

Người Việt không còn hỏi “AI là gì?” mà tìm cách làm video, phục chế ảnh và tạo mô hình bằng AI.
Tàu hỏa đã kịp thời dừng khẩn cấp khi phát hiện xe hơi chết máy nằm chắn ngang đường ray, tránh được nguy cơ xảy ra tai nạn.
Chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-AMG SL43 bị bắt gặp tại quận 7, Tp.HCM, chỉ sau vài ngày về tay người chủ mới, 1 cặp vợ chồng kinh doanh làm đẹp.
Dù đến tháng 4/2026 mới bắt đầu sản xuất. Tuy nhiên, mẫu xe thể thao Lynk & Co 03+ TCR vẫn được khách hàng Trung Quốc đặt mua ngay trong ngày ra mắt.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Diện chiếc áo dài cách tân nhẹ nhàng, hình ảnh một cô gái xinh đẹp khoe dáng bên góc phố cổ khiến người qua đường đều phải ngoài nhìn.
Đã 7 năm trôi qua, nhưng mẫu xe tay ga Honda Vario 125 thế hệ mới vẫn dựa trên nền tảng động cơ eSP cũ. Tuy nhiên thiết kế của xe đã được làm mới hoàn toàn.
Cây nam thiên trúc không chỉ đẹp mắt với màu sắc rực rỡ quanh năm mà còn giúp lọc khí, xua đuổi tà ma, mang lại bình an và may mắn.
Loài khủng long Nothronychus kỳ dị với bộ vuốt dài là một trong những mẫu vật làm thay đổi hiểu biết về tiến hóa của nhánh khủng long theropod.
Nổi tiếng là một trong những hot girl sở hữu phong cách táo bạo, Huyền 2k4 mới đây đã gây chú ý với loạt ảnh đón Giáng Sinh đầy gợi cảm.
Sau khi nhiều tuyến phố tại Hà Nội được cải tạo vỉa hè, hàng loạt cây xanh trồi gốc, lộ rễ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêng đổ.
Thị trường ôtô tháng 12/2025 chứng kiến cuộc đua giảm giá ở phân khúc gầm cao trên 1 tỷ đồng. Hyundai Palisade, SantaFe, Ford Ranger và Honda CR-V đều giảm giá.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ được cấp trên tạo điều kiện, có không gian phát triển và gia đình thuận hòa.
Biệt thự nhà vườn của chồng Á hậu Hương Ly có diện tích rộng rãi, cây cổ thụ tiền tỷ, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như phim.
Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My mừng tuổi 63, khoe nhan sắc trẻ trung. Hồ Ngọc Hà mặc sang chảnh đi sự kiện, nhận 'mưa' lời khen từ các fan.
Các nhà khảo cổ học tìm thấy bộ hài cốt mang chiếc ủng 500 năm tuổi ở sông Thames. Cảnh tượng này khiến các nhà khảo cổ học vô cùng ngạc nhiên.
Bùa hộ mệnh có niên đại 2.800 năm tuổi đã được tìm thấy ở Gaziantep. Có nhiều hình động vật ở mặt trước và mặt sau của chiếc bùa này.
Bảo Khuyên Susan vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra bộ ảnh mới, khoe trọn thần thái cuốn hút và vẻ đẹp táo bạo dưới ánh hoàng hôn lãng mạn.
Khánh Vân thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 6 năm giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Loạt ảnh do Nguyễn Long - chồng nàng hậu ghi lại.
Còn trẻ tuổi, nhưng vì nghiện rượu và không chịu làm ăn, Khánh đã giả vờ thuê xe ôm rồi ra tay hạ sát người lái xe già để cướp tài sản.
Một chiếc hũ đất sét chứa 254 đồng tiền xu cổ bất ngờ được tìm thấy trong tàn tích Nhà thờ Hồi giáo Khirki, khơi dậy làn sóng tò mò về bí ẩn khảo cổ.
Theo nghiên cứu, trăn Anaconda đạt kích thước khủng từ cách đây 12 triệu năm. Từ đó đến nay, loài trăn này không thay đổi kích thước.