Hà Nội

Google công bố trend tìm kiếm Việt Nam 2025

Số hóa

Người Việt không còn hỏi “AI là gì?” mà tìm cách làm video, phục chế ảnh và tạo mô hình bằng AI.

Thiên Trang (TH)
Google vừa công bố báo cáo Year in Search 2025 phản ánh mối quan tâm lớn nhất của người Việt.
AI không còn là khái niệm mới mà đã trở thành công cụ ứng dụng hằng ngày.
Các từ khóa “video AI”, “phục chế ảnh cũ”, “tạo mô hình 3D” liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng.
Văn hóa Việt nổi bật với phim Mưa đỏ cùng nhiều tác phẩm điện ảnh lịch sử lọt top tìm kiếm.
Các concert như V Concert, Tổ Quốc trong tim cho thấy âm nhạc gắn liền niềm tự hào dân tộc.
Người dùng cũng quan tâm đến tin tức thời tiết, bão lớn và sự kiện thể thao quốc tế.
Xu hướng “Là gì” và “Cách làm” phản ánh sự tò mò, học hỏi và sáng tạo của cộng đồng mạng.
Du lịch nội địa bùng nổ khi top 10 địa điểm tìm kiếm đều thuộc về các điểm đến Việt Nam.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
#xu hướng tìm kiếm #Việt Nam 2025 #AI #phim ảnh #du lịch

