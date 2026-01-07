Hà Nội rực rỡ sắc hoa Cẩm Tú Cầu khiến người đi đường cứ ngỡ như Đà Lạt

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Những ngày gần đây, hình ảnh các khóm hoa cẩm tú cầu nở rộ rực rỡ trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng khi đi ngang qua tuyến đường Trần Duy Hưng. Thay vì vẻ hối hả, bụi bặm thường thấy, dải phân cách dọc con phố này bỗng chốc trở nên thơ mộng lạ thường bởi hàng ngàn đóa hoa Cẩm Tú Cầu đang vào độ nở rộ nhất.
Cẩm Tú Cầu vốn là loài hoa đặc trưng của xứ lạnh Đà Lạt, nhưng năm nay, loài hoa này đã được mang về trang hoàng rực rỡ trên đường phố Hà Nội để chào đón Tết 2026.
Những khóm hoa mang đủ sắc màu từ hồng phấn, xanh lơ đến tím nhạt đan xen nhau, tạo nên một dải màu mềm mại, xua tan đi vẻ khô cứng của những khối bê tông nhà cao tầng xung quanh.
Nhiều người đi đường đã phải thốt lên kinh ngạc: "Ngỡ như đang lạc bước giữa thung lũng hoa Đà Lạt chứ không phải phố phường Hà Nội".
Sự xuất hiện của loài hoa thanh tao này mang đến một luồng gió mới, bình yên và lãng mạn cho nhịp sống sôi động của Thủ đô.
Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về dải hoa Cẩm Tú Cầu được chia sẻ, các hội nhóm về Hà Nội đã bùng nổ lượng tương tác.
Rất nhiều bạn trẻ và các nhiếp ảnh gia không chuyên đã tranh thủ dừng chân ở những vị trí an toàn để lưu lại khoảnh khắc đẹp hiếm có này.
Cư dân mạng không tiếc lời khen cho sự sáng tạo trong việc trang trí đô thị năm nay, giúp không gian đón Tết thêm phần trang nhã.
Một cư dân mạng dí dỏm bình luận: "Mọi khi tắc đường ở Trần Duy Hưng là nỗi ám ảnh, nhưng nay có tắc đường mà được ngắm hoa Cẩm Tú Cầu thế này thì thấy lòng cũng bớt hối hả, cảm giác như đang đi du lịch tại chỗ vậy!".
Bên cạnh tuyến phố Trần Duy Hưng, rất nhiều tuyến phố khác ở Hà Nội cũng đang bắt đầu khoác lên mình những màu sắc cây cỏ mới để chào đón Tết Nguyên đán sắp tới. (Ảnh trong bài: Trn V Chung - group Check in Vietnam)
Trầm Phương
#Hà Nội #hoa Cẩm Tú Cầu #đường Trần Duy Hưng #Tết 2026 #tết bính ngọ

