Giải trí

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist thăng hạng nhan sắc

Sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025, người đẹp Mỹ Yolina Lindquist ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin.

Thu Cúc (tổng hợp)
Đến từ Mỹ, Yolina Lindquist đăng quang Miss Cosmo 2025- cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Không chỉ giữ vững sức hút sau đăng quang, cô ngày càng rạng rỡ gợi cảm. Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Đến từ Mỹ, Yolina Lindquist đăng quang Miss Cosmo 2025- cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Không chỉ giữ vững sức hút sau đăng quang, cô ngày càng rạng rỡ gợi cảm. Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Yolina thăng hạng rõ nét về nhan sắc và phong cách, từ đời thường đến các sự kiện giải trí. Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Yolina thăng hạng rõ nét về nhan sắc và phong cách, từ đời thường đến các sự kiện giải trí. Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Miss Cosmo 2025 khoe vóc dáng quyến rũ với váy bó sát trễ vai. Ảnh: Miss Cosmo.
Miss Cosmo 2025 khoe vóc dáng quyến rũ với váy bó sát trễ vai. Ảnh: Miss Cosmo.
Người đẹp Mỹ được fan khen ngợi xinh như búp bê. Ảnh: Miss Cosmo.
Người đẹp Mỹ được fan khen ngợi xinh như búp bê. Ảnh: Miss Cosmo.
Yolina duyên dáng, dịu dàng khi diện trang phục áo dài. Ảnh: Miss Cosmo.
Yolina duyên dáng, dịu dàng khi diện trang phục áo dài. Ảnh: Miss Cosmo.
Khi đón năm mới, nàng hậu chia sẻ, 2025 là năm đầy thử thách. Cô tốt nghiệp đại học, trở lại với nghề người mẫu, trở thành Miss Cosmo USA rồi sang Việt Nam thi Miss Cosmo 2025 và giành chiến thắng. Ảnh: Miss Cosmo.
Khi đón năm mới, nàng hậu chia sẻ, 2025 là năm đầy thử thách. Cô tốt nghiệp đại học, trở lại với nghề người mẫu, trở thành Miss Cosmo USA rồi sang Việt Nam thi Miss Cosmo 2025 và giành chiến thắng. Ảnh: Miss Cosmo.
"Vượt lên trên các danh hiệu và cột mốc, năm 2025 giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về chính mình. Tôi nhận ra sự tự tin, bản lĩnh, lòng trắc ẩn ở bản thân. Năm qua nhắc tôi nhớ rằng, khi tôi tin vào bản thân và dốc toàn lực, tôi có thể làm được nhiều hơn những gì từng tưởng tượng", Yolina viết trên trang cá nhân. Ảnh: Miss Cosmo.
"Vượt lên trên các danh hiệu và cột mốc, năm 2025 giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơn về chính mình. Tôi nhận ra sự tự tin, bản lĩnh, lòng trắc ẩn ở bản thân. Năm qua nhắc tôi nhớ rằng, khi tôi tin vào bản thân và dốc toàn lực, tôi có thể làm được nhiều hơn những gì từng tưởng tượng", Yolina viết trên trang cá nhân. Ảnh: Miss Cosmo.
Sau chung kết Miss Cosmo 2025, Yolina và Á hậu Chelsea Fernandez trở nên thân thiết. Hai mỹ nhân tham gia các hoạt động, sự kiện ở Việt Nam với vai trò top 2 Miss Cosmo 2025. Ảnh: Miss Cosmo.
Sau chung kết Miss Cosmo 2025, Yolina và Á hậu Chelsea Fernandez trở nên thân thiết. Hai mỹ nhân tham gia các hoạt động, sự kiện ở Việt Nam với vai trò top 2 Miss Cosmo 2025. Ảnh: Miss Cosmo.
Chelsea chia sẻ trên Dân Việt, cô là một người không giỏi nấu ăn cho gia đình và may mắn là Yolina có niềm đam mê với ẩm thực. Sống tại nhà chung, cả hai là người bạn tuyệt vời của nhau. Ảnh: Miss Cosmo.
Chelsea chia sẻ trên Dân Việt, cô là một người không giỏi nấu ăn cho gia đình và may mắn là Yolina có niềm đam mê với ẩm thực. Sống tại nhà chung, cả hai là người bạn tuyệt vời của nhau. Ảnh: Miss Cosmo.
Chelsea và Yolina thường mặc trang phục đồng điệu khi tham gia các sự kiện. Ảnh: Miss Cosmo.
Chelsea và Yolina thường mặc trang phục đồng điệu khi tham gia các sự kiện. Ảnh: Miss Cosmo.
Hai mỹ nhân mặc trang phục cùng tông khi du lịch Sapa vào đầu năm 2026. Ảnh: Miss Cosmo.
Hai mỹ nhân mặc trang phục cùng tông khi du lịch Sapa vào đầu năm 2026. Ảnh: Miss Cosmo.
