Gemini 3 hồi sinh Google, khiến ChatGPT phải dè chừng

Số hóa

Sự trở lại của Sergey Brin giúp Google lột xác, đưa Gemini 3 thành đối thủ đáng gờm của ChatGPT.

Thiên Trang (TH)
Cuối năm 2022, Google bị chế giễu vì phản ứng chậm trước cơn sốt ChatGPT.
Chatbot Bard ra mắt nhưng gây thất vọng, khiến Google rơi vào khủng hoảng niềm tin.
Trong bối cảnh đó, đồng sáng lập Sergey Brin quyết định tái xuất sau nhiều năm nghỉ hưu.
Ông Brin trực tiếp viết code, tháo gỡ rào cản quan liêu và thúc đẩy dự án Gemini.
Ông giám sát việc sáp nhập Google Brain và DeepMind, tập trung nguồn lực cho AI.
Google tận dụng lợi thế chip TPU, hệ sinh thái khổng lồ và nền tảng tài chính vững chắc.
Tháng 11/2025, Gemini 3 ra mắt, khiến CEO OpenAI Sam Altman phải cảnh báo nội bộ.
Sự trở lại của Brin được xem là bước ngoặt giúp Google thoát khỏi nguy cơ tụt hậu vĩnh viễn.
#Google #Gemini 3 #Sergey Brin #AI #ChatGPT #DeepMind

