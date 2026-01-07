Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/1: Nhân Mã may mắn dồn dập, tình tiền viên mãn

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/1: Nhân Mã may mắn dồn dập, tình tiền viên mãn

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/1, Nhân Mã gặp được may mắn phải biết tận dụng cơ hội. Sư Tử nên táo bạo hơn, đừng rụt rè mà hỏng việc.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương gánh nặng tâm lý, sợ làm không tốt hoặc xuất hiện vấn đề bản thân không giải quyết được. Sự nghiệp: Hơi yếu, vấn đề tự giới hạn bản thân nghiêm trọng, luôn lo lắng linh tinh, như vậy không làm tốt dự án được. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính cần mở mang tư duy, nghĩ thêm vài phương án dự phòng, không nên chỉ dừng lại ở tưởng tượng. Tình cảm: Bình thường, khi ở bên nửa kia luôn suy nghĩ lung tung, thực tế giữa hai người không nhất định tồn tại trở ngại gì. Sức khỏe: Bình thường, chú ý giữ thư giãn, ít lo âu là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc khá tùy ý, không quan tâm đến ánh mắt người khác như thế nào. Sự nghiệp: Bình thường, nhìn bề ngoài có vẻ không đáng tin, thực tế hoàn thành tốt nhiệm vụ không thành vấn đề, chỉ là nên giả vờ một chút để cấp trên, khách hàng thấy bạn đang nỗ lực. Tài lộc: Bình thường, ham muốn tiêu dùng không nhiều, có thể tiết kiệm qua ngày. Tình cảm: Khá ổn, khi ở bên nửa kia nên trò chuyện nhiều về các chủ đề nhẹ nhàng, tránh làm đối phương không vui là được. Sức khỏe: Bình thường, vận động thích hợp, đừng quá mức là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử chú ý vận dụng kiến thức linh hoạt, ứng phó sự việc giữ tư thế linh hoạt là tốt nhất. Sự nghiệp: Khá tốt, gặp chuyện đừng hoảng sợ, hãy sử dụng kiến thức chuyên môn của bản thân để xử lý, nếu thể hiện được sự trấn tĩnh tự tin thì khả năng giành được sự tôn trọng từ cấp trên, khách hàng là rất lớn. Tài lộc: Khá ổn, đầu tư quản lý tài chính nên chọn những dự án trong khả năng gánh vác của mình để bắt tay vào là được. Tình cảm: Khá ổn, mối quan hệ thân thiết phát triển hài hòa, hai người luôn giữ được tư tưởng thống nhất, ít xảy ra bất đồng. Sức khỏe: Khá ổn, nên bổ sung thêm vitamin.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cần tiếp xúc nhiều hơn với những người hoặc sự việc mang năng lượng tích cực, thoát khỏi sự tiêu cực là điều quan trọng. Sự nghiệp: Ở mức ổn, có thể thỉnh giáo người có kinh nghiệm thì hãy trao đổi nhiều với họ, biết đâu có thể mở mang tư duy, tìm thấy mấu chốt và phương pháp giải quyết vấn đề. Tài lộc: Khá ổn, chú ý tiết kiệm, có tiền đừng khoe khoang, cẩn thận kẻo bị người khác nhắm tới để vay tiền. Tình cảm: Khá ổn, khi ở bên bạn đời nên tâm sự nhiều hơn, đừng có chuyện gì cũng không nói rồi bắt người khác đoán. Sức khỏe: Bình thường, tâm trạng lúc tốt lúc xấu, chú ý tự điều chỉnh.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc nên táo bạo một chút, đừng lúc nào cũng rụt rè không phóng khoáng. Sự nghiệp: Khá tốt, nỗ lực hành sự chắc chắn không sai, lúc cần thể hiện bản lĩnh thì không được hèn nhát, bản thân còn lùi bước thì mong người phụ trách, khách hàng nhượng bộ lại càng không thể. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính cần kiên trì kế hoạch của mình, việc nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Tình cảm: Khá ổn, nếu muốn đạt được sự đồng thuận với bạn đời thì hiện tại có một cơ hội có thể tận dụng, quan trọng là xem bản thân nắm bắt thế nào. Sức khỏe: Khá ổn, vận động gân cốt thích hợp, đừng ngồi yên một chỗ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ muốn tìm thấy việc thuộc về mình để làm, nhưng phải tốn chút thời gian mới được. Sự nghiệp: Khá tốt, khá sẵn lòng vùi đầu làm việc, nhưng cũng phải chú ý phương thức phương pháp có đúng đắn hay không, nếu không tốn thời gian công sức mà không được việc thì không cần thiết. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính cần bản thân từ từ tìm tòi xem cái gì phù hợp để bắt tay vào, không nên nghĩ đến chuyện đưa ra quyết định nhanh chóng. Tình cảm: Khá ổn, khi ở bên nửa kia đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của họ, chi bằng hãy tập trung vào bản thân. Sức khỏe: Khá ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần kiên trì nguyên tắc của mình không dao động, đừng vì người khác nói gì mà mủi lòng. Sự nghiệp: Khá tốt, đa phần nhận được sự đối xử hợp lý và công bằng, làm việc kiên trì nguyên tắc không bị dao động cũng là một phẩm chất tốt, sẽ khiến cấp trên, khách hàng cảm thấy yên tâm. Tài lộc: Khá ổn, giữ cân bằng thu chi là được, chi tiêu có kế hoạch nhiều hơn đừng vung tay quá trán. Tình cảm: Khá ổn, có thể nhìn nhận sự khác biệt giữa mình và bạn đời một cách lý trí, ít khi soi mói đối phương cái gì. Sức khỏe: Khá ổn, cơ thể khỏe mạnh tinh thần phấn chấn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp khả năng gặp chuyện không vui là rất lớn, cần giữ tâm thái tốt đừng buồn phiền. Sự nghiệp: Bình thường, có sai sót đừng sợ, khẩn trương xử lý tốt đừng lãng phí thời gian là được, chuyện gì trôi qua là được rồi, đừng luôn quá tự trách mình. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính có khả năng thua lỗ cao, cần có ý thức về khủng hoảng và hành động sớm là tốt nhất. Tình cảm: Hơi yếu, bạn đời dường như luôn thích làm những việc khiến mình buồn lòng, bạn cần nói chuyện nghiêm túc với đối phương. Sức khỏe: Bình thường, chú ý vấn đề về tim mạch là tốt nhất.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hứng thú với điều gì thì hãy làm điều đó, đừng từ bỏ lý tưởng của mình. Sự nghiệp: Khá ổn, dễ dàng phát hiện ra dự án tốt, chỉ cần thực lực đủ thì hãy nỗ lực tranh thủ giành lấy, đừng thiếu tự tin hay lo lắng người khác đánh giá mình thế nào, sẽ có quý nhân giúp đỡ, công danh khỏi lo. Tài lộc: May mắn dồn dập, đầu tư quản lý tài chính có thể phát hiện ra dự án mình hứng thú, dễ đạt được mong ước. Tình cảm: Khá ổn, thích giúp đỡ nửa kia, cũng có thể ủng hộ đối phương về mặt tinh thần. Sức khỏe: Khá ổn, giữ thể lực tốt, đừng làm loạn là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết luôn có những việc gây phiền lòng xuất hiện, bạn buộc phải cắn răng mà làm. Sự nghiệp: Bình thường, những chỗ xảy ra vấn đề vẫn là mấy chỗ đó, dường như cứ lặp đi lặp lại xử lý không dứt điểm, bạn đau đầu nhưng không có cách nào hay. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính cẩn thận bẫy rập, gặp chuyện suy nghĩ nhiều hơn, nếu không ổn thì thỉnh giáo chuyên gia giúp phán đoán. Tình cảm: Bình thường, bạn đời thường xuyên gây chuyện, bạn luôn phải dọn dẹp bãi chiến trường nên đã bắt đầu không muốn làm nữa. Sức khỏe: Hơi yếu, cẩn thận vấn đề mất ngủ mơ nhiều và những vấn đề tương tự.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình thích lập kế hoạch trước, cảm thấy ổn thỏa rồi mới bắt đầu hành động. Sự nghiệp: Khá ổn, cứ hành sự theo trình tự là được, muốn làm dự án gì nên tìm hiểu nhiều, chuẩn bị nhiều mới có thể triển khai suôn sẻ, việc lắng nghe một số ý kiến chuyên môn một cách thích hợp cũng rất cần thiết. Tài lộc: Khá ổn, đầu tư quản lý tài chính muốn làm dài hạn hơn, không vì chút lợi ích trước mắt mà từ bỏ. Tình cảm: Khá ổn, bạn và bạn đời đều muốn lập kế hoạch cho sự phát triển sau này, không phải là người chỉ biết đến cuộc sống trước mắt. Sức khỏe: Bình thường, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư không giỏi ứng phó với các mối quan hệ nhân sự, luôn cảm thấy không tự nhiên trước mặt người khác. Sự nghiệp: Hơi yếu, dễ gặp phải sự cản trở từ phương diện quan hệ nhân sự, cần xử lý xong những vấn đề này mới có thể thúc đẩy nhiệm vụ của mình, đừng xem thường những kẻ phá đám. Tài lộc: Bình thường, các cuộc giao tiếp xã hội cần tiết chế một chút, vì giữ thể diện mà tiêu tiền lớn là không đáng. Tình cảm: Bình thường, mối quan hệ thân thiết đừng để những người xung quanh can thiệp quá sâu, nên giữ khả năng suy nghĩ độc lập là tốt nhất. Sức khỏe: Bình thường, uống ít rượu, ăn uống hợp lý là tốt nhất.
