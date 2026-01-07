Hà Nội

Văn hóa bản địa độc đáo của tộc người cổ xưa nhất Siberia

Kho tri thức

Văn hóa bản địa độc đáo của tộc người cổ xưa nhất Siberia

Sinh sống giữa vùng rừng taiga và đầm lầy Siberia lạnh giá của Nga, người Khanty lưu giữ một nền văn hóa bản địa độc đáo hiếm gặp.

T.B (tổng hợp)
Là tộc người bản địa lâu đời của Tây Siberia. Người Khanty cư trú chủ yếu dọc lưu vực sông Ob và Irtysh từ hàng nghìn năm trước, được xem là một trong những cộng đồng cổ xưa nhất vùng Siberia. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ thuộc hệ Ural cổ xưa. Tiếng Khanty nằm trong nhóm ngôn ngữ Ugric, có quan hệ họ hàng xa với tiếng Hungary, phản ánh lịch sử di cư phức tạp thời tiền sử. Ảnh: Pinterest.
Cuộc sống gắn liền với sông nước và rừng taiga. Săn bắn, đánh cá và hái lượm là nền tảng sinh kế truyền thống, thích nghi hoàn hảo với môi trường đầm lầy, rừng thông và mùa đông khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống thích nghi khí hậu lạnh. Quần áo của người Khanty thường làm từ da và lông thú, thiết kế rộng, giữ nhiệt tốt, đồng thời được trang trí bằng hoa văn mang ý nghĩa biểu tượng. Ảnh: wikimedia.org.
Tuần lộc giữ vai trò quan trọng trong văn hóa. Đối với người Khanty, tuần lộc không chỉ là nguồn thực phẩm và phương tiện di chuyển, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Ảnh: .bbcimg.co.uk.
Tín ngưỡng vật linh chi phối đời sống tinh thần. Người Khanty tin rằng mọi yếu tố tự nhiên như sông, rừng, động vật đều có linh hồn, vì vậy các nghi lễ cúng tế được thực hiện rất cẩn trọng. Ảnh: b37mrtl.ru.
Gấu được coi là linh vật thiêng liêng. Trong văn hóa Khanty, gấu là sinh vật tối cao. Lễ hội Gấu truyền thống được tổ chức long trọng khi săn được gấu, với nhiều nghi thức phức tạp. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa đang chịu sức ép hiện đại hóa. Sự khai thác dầu khí và đô thị hóa ở Tây Siberia đã ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống và lối sống truyền thống của người Khanty. Ảnh: arctic-megapedia.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Văn hóa bản địa Tây Siberia #Ngôn ngữ Ural và di cư cổ xưa #Lối sống dựa vào sông và rừng #Trang phục truyền thống và biểu tượng #Vai trò của tuần lộc trong văn hóa #Tín ngưỡng vật linh và nghi lễ cúng tế

