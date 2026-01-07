Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
MC Khánh Vy 'sưởi ấm' mùa đông Hà Nội với bộ ảnh xuống phố cực ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

MC Khánh Vy 'sưởi ấm' mùa đông Hà Nội với bộ ảnh xuống phố cực ngọt ngào

Chẳng cần cầu kỳ, MC Khánh Vy vẫn 'đốn tim' fan bằng bộ ảnh xuống phố đậm chất nàng thơ trong những ngày đông lạnh giá.

Trầm Phương
Khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về cũng là lúc "vũ trụ phong cách" của các tín đồ thời trang bắt đầu lên ngôi. Mới đây, nữ MC tài năng của Đường lên đỉnh Olympia - Khánh Vy đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi đăng tải loạt khoảnh khắc thả dáng rạng rỡ giữa không gian lung linh của phố phường Hà Nội về đêm. (Ảnh: IGNV)
Khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về cũng là lúc "vũ trụ phong cách" của các tín đồ thời trang bắt đầu lên ngôi. Mới đây, nữ MC tài năng của Đường lên đỉnh Olympia - Khánh Vy đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi đăng tải loạt khoảnh khắc thả dáng rạng rỡ giữa không gian lung linh của phố phường Hà Nội về đêm. (Ảnh: IGNV)
Không cần diện những trang phục quá cầu kỳ, Khánh Vy vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ gu thẩm mỹ thanh lịch và trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Không cần diện những trang phục quá cầu kỳ, Khánh Vy vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ gu thẩm mỹ thanh lịch và trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, cô nàng lựa chọn một chiếc trench coat màu beige cổ điển - món đồ "bất hủ" của mùa đông, kết hợp cùng chiếc khăn len họa tiết kẻ caro đỏ trắng bản to nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, cô nàng lựa chọn một chiếc trench coat màu beige cổ điển - món đồ "bất hủ" của mùa đông, kết hợp cùng chiếc khăn len họa tiết kẻ caro đỏ trắng bản to nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Chiếc khăn len không chỉ giúp giữ ấm mà còn trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp diện mạo của cô nàng thêm phần ấm áp và rạng rỡ dưới ánh đèn phố thị. Cách phối đồ này không chỉ tôn lên vẻ nữ tính mà còn mang đậm hơi thở của những bộ phim lãng mạn mùa đông. (Ảnh: IGNV)
Chiếc khăn len không chỉ giúp giữ ấm mà còn trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp diện mạo của cô nàng thêm phần ấm áp và rạng rỡ dưới ánh đèn phố thị. Cách phối đồ này không chỉ tôn lên vẻ nữ tính mà còn mang đậm hơi thở của những bộ phim lãng mạn mùa đông. (Ảnh: IGNV)
Địa điểm được Khánh Vy lựa chọn check-in chính là khu vực phía trước Hotel Metropole Hanoi - một trong những biểu tượng sang trọng bậc nhất thủ đô. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ của hàng ngàn ánh đèn trang trí, nhan sắc của nữ MC sinh năm 1999 càng thêm phần lung linh. (Ảnh: IGNV)
Địa điểm được Khánh Vy lựa chọn check-in chính là khu vực phía trước Hotel Metropole Hanoi - một trong những biểu tượng sang trọng bậc nhất thủ đô. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ của hàng ngàn ánh đèn trang trí, nhan sắc của nữ MC sinh năm 1999 càng thêm phần lung linh. (Ảnh: IGNV)
Dù là nụ cười tươi tắn đặc trưng hay những khoảnh khắc "thả dáng" dịu dàng, Khánh Vy đều toát ra nguồn năng lượng tích cực và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Dù là nụ cười tươi tắn đặc trưng hay những khoảnh khắc "thả dáng" dịu dàng, Khánh Vy đều toát ra nguồn năng lượng tích cực và đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi: "Mãi iu chị Vy", "Tình đầu hã trời", "Xinh quá, để tôi ôm cô". (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi: "Mãi iu chị Vy", "Tình đầu hã trời", "Xinh quá, để tôi ôm cô". (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Khánh Vy còn là biểu tượng của sự nỗ lực và thành công trong mắt giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Khánh Vy còn là biểu tượng của sự nỗ lực và thành công trong mắt giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Từ một "hot girl 7 thứ tiếng", cô đã khẳng định bản thân trong vai trò MC, nhà sáng tạo nội dung và là người truyền cảm hứng học tiếng Anh mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Từ một "hot girl 7 thứ tiếng", cô đã khẳng định bản thân trong vai trò MC, nhà sáng tạo nội dung và là người truyền cảm hứng học tiếng Anh mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Khánh Vy #phong cách thời trang #Hà Nội #mùa đông #ảnh xuống phố #phong cách

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT