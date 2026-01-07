Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện 400 vòng cung vũ trụ bí ẩn thu hút giới khoa học

Kho tri thức

Phát hiện 400 vòng cung vũ trụ bí ẩn thu hút giới khoa học

Hệ thống quan sát vô tuyến ALMA đặt tại Chile đã ghi nhận 400 vòng cung vũ trụ bí ẩn khi nhìn về phía tinh vân phản xạ NGC 1333 giúp hé mở bí ẩn thú vị.

Tâm Anh (theo Live Science)
Các nhà thiên văn, chuyên gia khoa học mới có một phát hiện quan trọng bên trong Đám mây phân tử Perseus qua đó giúp giải mã bí mật 30 năm về cách các ngôi sao "ăn" và "lớn" như thế nào cũng như cung cấp góc nhìn "xuyên không" về vũ trụ 4,6 tỉ năm trước, thuở sơ khai của Hệ Mặt trời. Ảnh: NAOJ, NOAO/AURA/NSF, Robert Gendler, Roberto Colombari.
Các nhà thiên văn, chuyên gia khoa học mới có một phát hiện quan trọng bên trong Đám mây phân tử Perseus qua đó giúp giải mã bí mật 30 năm về cách các ngôi sao "ăn" và "lớn" như thế nào cũng như cung cấp góc nhìn "xuyên không" về vũ trụ 4,6 tỉ năm trước, thuở sơ khai của Hệ Mặt trời. Ảnh: NAOJ, NOAO/AURA/NSF, Robert Gendler, Roberto Colombari.
Theo các nhà nghiên cứu, đây cũng là bằng chứng quan sát trực tiếp đầu tiên xác nhận lý thuyết về cách các ngôi sao trẻ hấp thụ và sau đó phóng ra vật chất xung quanh một cách khủng khiếp. Ảnh: spacenews.com.
Theo các nhà nghiên cứu, đây cũng là bằng chứng quan sát trực tiếp đầu tiên xác nhận lý thuyết về cách các ngôi sao trẻ hấp thụ và sau đó phóng ra vật chất xung quanh một cách khủng khiếp. Ảnh: spacenews.com.
Phát hiện đột phá trên đến từ NGC 1333 - tinh vân có biệt danh "Tinh vân Phôi thai" vì chứa nhiều ngôi sao trẻ và nóng. Ảnh: esawebb.org.
Phát hiện đột phá trên đến từ NGC 1333 - tinh vân có biệt danh "Tinh vân Phôi thai" vì chứa nhiều ngôi sao trẻ và nóng. Ảnh: esawebb.org.
NGC 1333 thuộc loại tinh vân phản xạ, tức những đám mây khí và bụi được chiếu sáng bởi ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ các ngôi sao mới sinh, một số trong đó thường xuyên phun ra các luồng vật chất. Ảnh: telescope.live.
NGC 1333 thuộc loại tinh vân phản xạ, tức những đám mây khí và bụi được chiếu sáng bởi ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ các ngôi sao mới sinh, một số trong đó thường xuyên phun ra các luồng vật chất. Ảnh: telescope.live.
Nhóm nghiên cứu quốc tế được dẫn đầu bởi Tiến sĩ Guillermo Blázquez-Calero từ Viện Vật lý Thiên văn Andalusia (Tây Ban Nha) mới công bố những hình ảnh chi tiết nhất từ trước đến nay về một luồng vật chất được phóng ra bởi một ngôi sao mới sinh tên SVS 13 bên trong tinh vân NGC 1333. Ảnh: caprileobservatory.com.
Nhóm nghiên cứu quốc tế được dẫn đầu bởi Tiến sĩ Guillermo Blázquez-Calero từ Viện Vật lý Thiên văn Andalusia (Tây Ban Nha) mới công bố những hình ảnh chi tiết nhất từ trước đến nay về một luồng vật chất được phóng ra bởi một ngôi sao mới sinh tên SVS 13 bên trong tinh vân NGC 1333. Ảnh: caprileobservatory.com.
Luồng vật chất này gồm hơn 400 vòng cung phân tử siêu mỏng lồng vào nhau. Mỗi vòng trùng khớp với một vụ bùng phát năng lượng khủng khiếp của ngôi sao trẻ. Ảnh: caprileobservatory.com.
Luồng vật chất này gồm hơn 400 vòng cung phân tử siêu mỏng lồng vào nhau. Mỗi vòng trùng khớp với một vụ bùng phát năng lượng khủng khiếp của ngôi sao trẻ. Ảnh: caprileobservatory.com.
Trong đó, vòng trẻ nhất trùng khớp với một sự kiện bùng phát từng được nhận thấy sơ bộ vào đầu những năm 1990. Ảnh: caprileobservatory.com.
Trong đó, vòng trẻ nhất trùng khớp với một sự kiện bùng phát từng được nhận thấy sơ bộ vào đầu những năm 1990. Ảnh: caprileobservatory.com.
Điều này cho phép các nhà nghiên cứu kết nối trực tiếp một vụ bùng phát hoạt động cụ thể trong một ngôi sao đang hình thành với sự thay đổi tốc độ của luồng vật chất phát ra từ nó. Ảnh: caprileobservatory.com.
Điều này cho phép các nhà nghiên cứu kết nối trực tiếp một vụ bùng phát hoạt động cụ thể trong một ngôi sao đang hình thành với sự thay đổi tốc độ của luồng vật chất phát ra từ nó. Ảnh: caprileobservatory.com.
Một số ý kiến cho rằng, những vụ bùng phát đột ngột trong hoạt động của luồng vật chất là do một lượng lớn khí rơi xuống một ngôi sao trẻ. Ảnh: caprileobservatory.com.
Một số ý kiến cho rằng, những vụ bùng phát đột ngột trong hoạt động của luồng vật chất là do một lượng lớn khí rơi xuống một ngôi sao trẻ. Ảnh: caprileobservatory.com.
"Những hình ảnh này cung cấp một góc nhìn mới và sâu sắc về cách các ngôi sao trẻ phát triển và cách các hệ hành tinh của chúng được định hình", Giáo sư Gary Fuller từ Đại học Manchester (Anh) và là đồng tác giả nghiên cứu cho biết. Ảnh: caprileobservatory.com.
"Những hình ảnh này cung cấp một góc nhìn mới và sâu sắc về cách các ngôi sao trẻ phát triển và cách các hệ hành tinh của chúng được định hình", Giáo sư Gary Fuller từ Đại học Manchester (Anh) và là đồng tác giả nghiên cứu cho biết. Ảnh: caprileobservatory.com.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Live Science)
#Phát hiện vòng cung vũ trụ bí ẩn #Quan sát tinh vân phản xạ NGC 1333 #NGC 1333 #tinh vân

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT