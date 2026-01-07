Từ 2026-2027, 3 con giáp định sẵn số giàu... ngàn vận may kiếm tiền

Trong 2 năm tới, 3 con giáp này sẽ trải qua giai đoạn thăng hoa, mở rộng cơ hội và đạt được sự viên mãn trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
Trái ngược với sức nóng của sự nghiệp, đời sống riêng tư của nữ diễn viên Hồng Diễm lại lặng lẽ, kín tiếng suốt nhiều năm.
Sinh sống giữa vùng rừng taiga và đầm lầy Siberia lạnh giá của Nga, người Khanty lưu giữ một nền văn hóa bản địa độc đáo hiếm gặp.
Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học đã đo được khối lượng và khoảng cách của một hành tinh "cô độc", tức không có sao trung tâm gần bên.
Làn sóng tẩy chay chưa từng có khiến Zalo đối mặt khủng hoảng niềm tin, trong khi WhatsApp, Viber, Telegram và Lotus Chat đồng loạt bứt tốc tại Việt Nam.
Hệ thống quan sát vô tuyến ALMA đặt tại Chile đã ghi nhận 400 vòng cung vũ trụ bí ẩn khi nhìn về phía tinh vân phản xạ NGC 1333 giúp hé mở bí ẩn thú vị.
Chẳng cần hở bạo, cô nàng hot girl Chi Chi Linh vẫn chiếm trọn spotlight nhờ bộ ảnh 'mỹ nhân cổ trang' đẹp không tì vết.
Chỉ cách ga Metro Ba Son vài bước, Marina Park nổi bật với đèn LED đa sắc, view sông đẹp và không gian lý tưởng để check-in, picnic và tận hưởng đêm thành phố.
Có thể nhiều khả năng siêu xe triệu đô Koenigsegg CCX của đại gia Hải Phòng đã được 1 showroom ở TP.HCM mua lại, vì xe đã xuất hiện ở đây trong nửa năm qua.
Diện nguyên 'cây trắn' tinh khôi, bà chủ shop thời trang nổi tiếng Sài thành Duyên Híp khoe đường cong nghẹt thở trong bộ ảnh mới nhất tại đồi cát.
Sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025, người đẹp Mỹ Yolina Lindquist ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin.
Những ngày gần đây, hình ảnh các khóm hoa cẩm tú cầu nở rộ rực rỡ trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
Robot hình người xuất hiện cùng cảnh sát tại Thâm Quyến gây xôn xao dư luận, Trung Quốc đang đẩy nhanh thử nghiệm robot humanoid trong không gian công cộng.
Volkswagen T-Roc 2026 chiếc Golf hatchback kiểu dáng crossover, cốp xe lớn và không gian để chân phía sau rộng rãi hơn, đi kèm động cơ hybrid TSI 1.5 lít.
Một con khỉ đuôi lợn xuất hiện nhiều lần trong khu dân cư ở Thanh Hóa và tấn công một phụ nữ. Trước đó, một số vụ tương tự xảy ra khiến người dân lo lắng.
Đoan Trang cùng chồng và con gái leo núi Yên Tử. Hương Giang tận hưởng khung cảnh phủ đầy tuyết trắng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chẳng cần cầu kỳ, MC Khánh Vy vẫn 'đốn tim' fan bằng bộ ảnh xuống phố đậm chất nàng thơ trong những ngày đông lạnh giá.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/1, Nhân Mã gặp được may mắn phải biết tận dụng cơ hội. Sư Tử nên táo bạo hơn, đừng rụt rè mà hỏng việc.
Thủy quân lục chiến Anh đang được triển khai với lực lượng lớn tới miền bắc Na Uy sau khi hai nước mở rộng hợp tác quân sự tại vùng Cực Bắc.
Ở tuổi 49, Minh Thư – nữ diễn viên gắn liền với biệt danh “Gái nhảy” vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng gọn gàng.
Tech Advisor công bố danh sách 10 smartphone xuất sắc nhất năm 2025, nổi bật về hiệu năng, camera và phần mềm.