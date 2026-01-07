Zalo lung lay vì tẩy chay, WhatsApp và Viber trỗi dậy

Hà Nội

Làn sóng tẩy chay chưa từng có khiến Zalo đối mặt khủng hoảng niềm tin, trong khi WhatsApp, Viber, Telegram và Lotus Chat đồng loạt bứt tốc tại Việt Nam.

Thiên Trang (TH)
Thị trường ứng dụng chat Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định hình mạnh mẽ khi người dùng ưu tiên bảo mật và quyền riêng tư hơn bao giờ hết.
Zalo vẫn dẫn đầu với khoảng 78 triệu người dùng, nhưng liên tiếp vướng tranh cãi về lưu trữ dữ liệu và xác thực danh tính, gây ra làn sóng đánh giá 1 sao và tẩy chay hiếm thấy.
Việc yêu cầu xác thực khuôn mặt, giọng nói cùng nguy cơ mất dữ liệu chat cũ đã làm lung lay niềm tin của nhóm người dùng trẻ và dân văn phòng.
Trong bối cảnh đó, Telegram nổi lên mạnh mẽ nhờ lưu trữ đám mây vĩnh viễn, gửi file dung lượng lớn và các tính năng bảo mật như Secret Chat.
WhatsApp và Viber bất ngờ thăng hạng tải về, trở thành lựa chọn “kế hoạch B” cho người dùng cần kênh liên lạc an toàn, ổn định.
Lotus Chat, ứng dụng nội địa mới cũng tận dụng cơ hội khi tập trung vào chống mất dữ liệu, bí danh và các tính năng tối ưu cho công việc.
Dù chịu sức ép lớn, Zalo khó “hết thời” ngay nhờ hệ sinh thái dịch vụ công và thói quen sử dụng đã ăn sâu vào đời sống người Việt.
Xu hướng rõ ràng là người dùng sẽ không còn phụ thuộc vào một app duy nhất, mở ra tương lai đa cực cho thị trường chat Việt Nam từ năm 2026.
Thiên Trang (TH)
