Robot “kẻ hủy diệt” tuần tra cùng cảnh sát Trung Quốc

Robot “kẻ hủy diệt” tuần tra cùng cảnh sát Trung Quốc

Robot hình người xuất hiện cùng cảnh sát tại Thâm Quyến gây xôn xao dư luận, Trung Quốc đang đẩy nhanh thử nghiệm robot humanoid trong không gian công cộng.

Thiên Trang (TH)
Hình ảnh một robot hình người sánh bước cùng cảnh sát tại Thâm Quyến đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.
Robot có ngoại hình tương đương người trưởng thành, di chuyển tự tin giữa khu du lịch đông người, gợi liên tưởng đến các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Giới chức cho biết đây chưa phải triển khai chính thức, mà chỉ là hoạt động trình diễn và thử nghiệm thực tế.
Robot được cho là sản phẩm của startup EngineAI, thuộc dòng humanoid T800 hoặc phiên bản nhỏ hơn PM01.
T800 cao khoảng 1,73 m, nặng 75 kg, có khả năng đá, nhảy, đổi hướng nhanh và thao tác chính xác nhờ hệ thống cảm biến tích hợp.
Thiết bị vận hành bằng trí tuệ nhân tạo, một số phiên bản sử dụng nền tảng xử lý của Nvidia, với thời gian hoạt động 4-5 giờ mỗi lần sạc.
Mức giá khởi điểm khoảng 25.000 USD cho thấy robot này hướng đến doanh nghiệp và cơ quan công quyền hơn là người dùng cá nhân.
Dù chỉ mang tính thử nghiệm, sự xuất hiện của robot humanoid cùng cảnh sát cho thấy ranh giới giữa khoa học viễn tưởng và thực tế đang nhanh chóng bị xóa nhòa.
