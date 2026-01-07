Robot “kẻ hủy diệt” tuần tra cùng cảnh sát Trung Quốc

Robot hình người xuất hiện cùng cảnh sát tại Thâm Quyến gây xôn xao dư luận, Trung Quốc đang đẩy nhanh thử nghiệm robot humanoid trong không gian công cộng.
Những ngày gần đây, hình ảnh các khóm hoa cẩm tú cầu nở rộ rực rỡ trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
Volkswagen T-Roc 2026 chiếc Golf hatchback kiểu dáng crossover, cốp xe lớn và không gian để chân phía sau rộng rãi hơn, đi kèm động cơ hybrid TSI 1.5 lít.
Một con khỉ đuôi lợn xuất hiện nhiều lần trong khu dân cư ở Thanh Hóa và tấn công một phụ nữ. Trước đó, một số vụ tương tự xảy ra khiến người dân lo lắng.
Đoan Trang cùng chồng và con gái leo núi Yên Tử. Hương Giang tận hưởng khung cảnh phủ đầy tuyết trắng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chẳng cần cầu kỳ, MC Khánh Vy vẫn 'đốn tim' fan bằng bộ ảnh xuống phố đậm chất nàng thơ trong những ngày đông lạnh giá.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/1, Nhân Mã gặp được may mắn phải biết tận dụng cơ hội. Sư Tử nên táo bạo hơn, đừng rụt rè mà hỏng việc.
Thủy quân lục chiến Anh đang được triển khai với lực lượng lớn tới miền bắc Na Uy sau khi hai nước mở rộng hợp tác quân sự tại vùng Cực Bắc.
Ở tuổi 49, Minh Thư – nữ diễn viên gắn liền với biệt danh “Gái nhảy” vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng gọn gàng.
Tech Advisor công bố danh sách 10 smartphone xuất sắc nhất năm 2025, nổi bật về hiệu năng, camera và phần mềm.
Giữa không gian tuyết trắng, cô nàng du học sinh Bạch Lưu Dương khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa bởi nhan sắc ngọt ngào và gu thời trang mùa đông ấn tượng.
Chiến dịch tấn công mùa đông của Nga đã có những thay đổi, khi Seversk đổi chủ, xoay chuyển cục diện chiến dịch Donbass; bom lượn Nga trở thành hung thần.
Không nắng gắt, Cổ Thạch ngày đầu năm hiện lên yên ả với bầu trời nhiều mây, biển lặng, bãi đá trầm màu, mang đến cảm giác thư thái và chậm rãi cho du khách.
Theo tử vi, 3 con giáp này đã thông minh, nhanh nhẹn lại còn cực may mắn, định sẵn phú quý, tài lộc tràn về, mở ra cơ hội thăng tiến trong năm 2026.
Các nhà khảo cổ Nga tìm thấy bộ hài cốt kỳ lạ trong tư thế như đang nhảy múa, mở ra những giả thuyết mới về nghi lễ và cuộc sống của người xưa.
Lâm Chí Dĩnh trải qua nhiều ca phẫu thuật vì tai nạn xe hơi. Hiện tại, nam diễn viên trở lại với showbiz.
Các chuyên gia đã tìm thấy 72 viên đá 'lạ' được sử dụng trong nghi lễ của người Maya cổ xưa.
Meta xác nhận sự cố kỹ thuật khiến nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam mất ảnh đại diện và khẳng định vấn đề này không liên quan đến bảo mật.
Châu Tuyết Vân khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước vóc dáng cực phẩm, cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa nhờ quá trình khổ luyện bền bỉ.
Clicks Communicator mang bàn phím QWERTY vật lý trở lại trên Android 16, hướng đến lối dùng tối giản, giảm nghiện smartphone và chỉ phù hợp làm máy phụ.
Đợt rét đậm và tuyết rơi dày đã làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt và tầm nhìn bị hạn chế tại nhiều khu vực ở Hungary.