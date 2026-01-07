Hà Nội

Đời thực kín tiếng sau hào quang phim giờ vàng của Hồng Diễm

Giải trí

Đời thực kín tiếng sau hào quang phim giờ vàng của Hồng Diễm

Trái ngược với sức nóng của sự nghiệp, đời sống riêng tư của nữ diễn viên Hồng Diễm lại lặng lẽ, kín tiếng suốt nhiều năm.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Thời gian gần đây, Hồng Diễm trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia bộ phim Lằn ranh. Trong phim, cô đảm nhận vai Thu – viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Việt Đông.
Đây không chỉ là lần đầu tiên Hồng Diễm thử sức với dòng phim chính luận mà còn là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cô mang “chức tước”, đòi hỏi chiều sâu tâm lý, bản lĩnh và thần thái sắc sảo.
Trái ngược với mức độ phủ sóng dày đặc trên màn ảnh, đời sống cá nhân của Hồng Diễm lại gần như “ẩn mình” trước công chúng.
Nữ diễn viên kết hôn khá sớm, khi mới 25 tuổi. Chồng cô là doanh nhân, hơn vợ 12 tuổi. Sau 17 năm chung sống, cặp đôi có hai con, một trai một gái.
Suốt gần hai thập kỷ, Hồng Diễm chưa từng công khai diện mạo hay danh tính ông xã. Những chia sẻ về chồng của cô chỉ xuất hiện rất hiếm hoi và luôn ở mức chừng mực.
Theo nữ diễn viên, việc giữ kín hình ảnh bạn đời là để tôn trọng mong muốn của chồng, đồng thời tránh những bàn tán không cần thiết có thể ảnh hưởng đến gia đình.
Dù không thường xuyên thể hiện hạnh phúc trên mạng xã hội, Hồng Diễm cho biết cô may mắn khi có người bạn đời đồng điệu trong suy nghĩ, luôn tin tưởng và ủng hộ vợ theo đuổi nghệ thuật.
Ông xã của nữ diễn viên được cô miêu tả là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con bằng những hành động thiết thực hơn là lời nói lãng mạn.
Xuất thân là người mẫu chuyển qua đóng phim, Hồng Diễm sở hữu gu ăn mặc ấn tượng cùng nhan sắc trời phú.
Nữ diễn viên sinh năm 1983 luôn biến hóa với nhiều phong cách từ thời trang, make up đến kiểu tóc mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FB Nguyen Hong Diem
#Hồng Diễm #nhan sắc Hồng Diễm #người mẫu Hồng Diễm #diễn viên Hồng Diễm #đời tư #diễn viên

