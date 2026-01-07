Những lần khỉ hoang tấn công người gây hoang mang dư luận Việt Nam

Một con khỉ đuôi lợn xuất hiện nhiều lần trong khu dân cư ở Thanh Hóa và tấn công một phụ nữ. Trước đó, một số vụ tương tự xảy ra khiến người dân lo lắng.