Những lần khỉ hoang tấn công người gây hoang mang dư luận Việt Nam

Giải mã

Một con khỉ đuôi lợn xuất hiện nhiều lần trong khu dân cư ở Thanh Hóa và tấn công một phụ nữ. Trước đó, một số vụ tương tự xảy ra khiến người dân lo lắng.

Tâm Anh (TH)
Ngày 5/1/2026, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho hay đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một cá thể khỉ đuôi lợn bất ngờ xuất hiện ở khu dân cư và tấn công bà P.T.C (SN 1958) sống ở thôn Khằm, xã Hồi Xuân. Ảnh: Tiền phong.
Do bị khỉ đuôi lợn tấn công nên bà P.T.C bị thương ở 2 cánh tay. Người nhà đã nhanh chóng đưa bà đến cơ sở y tế điều trị và khâu 15 mũi. Ảnh: Tiền phong.
Trước đó, một số địa phương ghi nhận các vụ khỉ đi vào khu dân cư và tấn công người dân. Trong số này, ngày 29/12/2025, ông Hoàng Văn Tới bị khỉ tấn công khi đang làm nương, phải nhập viện điều trị. Trước đó, trong các ngày 24 và 26/12, ông Hoàng Văn Pảo và anh Hoàng Văn Phóng cũng bị cá thể này gây thương tích. Ảnh: CQCC.
Theo chia sẻ của người dân, cá thể khỉ trên có biểu hiện hung dữ, không sợ hãi và thường rình rập để lao vào tấn công con người. Do đó, chính quyền địa phương khẩn trương lập tổ công tác để xua đuổi, xử lý cá thể khỉ nhằm bảo đảm an toàn sản xuất. Ảnh: CQCC.
Sáng 13/12/2025, cháu L.Q.N (sinh năm 2018, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) nhập viện với vết thương phức tạp vùng mặt và đầu. Theo người nhà cháu N, khi đang chơi ở sân nhà, bất ngờ cháu bị khỉ hoang lao vào tấn công. Ảnh: Người lao động.
Con khỉ hoang này sống ở lèn đá gần đó, thường xuống khu dân cư kiếm ăn, từng tấn công bị thương 4 người dân địa phương. Ảnh minh họa: TTXVN.
Chiều 9/12/2025, UBND phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai xác nhận vụ việc một con khỉ hoang xuất hiện ở khu dân cư và tấn công người dân trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 8/12. Ảnh: PLO.
Khi chị T. (ngụ phường Tam Hiệp) đến một quán ăn trên đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên, Đồng Nai) để ăn sáng, một con khỉ hoang bất ngờ lao tới vồ, cắn nạn nhân. Một số người dân trên địa bàn xác nhận cũng gặp con khỉ hoang này và bị tấn công, gây trầy xước hoặc bị thương nhẹ. Ảnh minh họa: USO via Getty Images.
Sáng 6/8/2025, UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ), TPHCM phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố bắt giữ cá thể khỉ hoang thường xuyên quấy phá khu vực dân cư. Trước đó, trong nhiều ngày, cá thể khỉ hoang liên tục vào nhà dân tìm kiếm ăn, làm hư hại đồ đạc. Ảnh: Người dân cung cấp.
Con khỉ rất hung dữ, sẵn sàng tấn công khi có người tiếp cận. Vì vậy, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm, tiếp cận và dùng súng gây mê để bắt giữ con vật hung dữ. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm TPHCM.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
