Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loạn thần do AI, nguy cơ ảo giác chết người

Số hóa

Loạn thần do AI, nguy cơ ảo giác chết người

Chatbot AI đang trở thành “bạn ảo” nguy hiểm, khi vô tình tiếp tay cho những ảo giác dẫn đến bi kịch.

Thiên Trang (TH)
Sự cô đơn trong kỷ nguyên số khiến nhiều người tìm đến chatbot như bạn đồng hành.
Sự cô đơn trong kỷ nguyên số khiến nhiều người tìm đến chatbot như bạn đồng hành.
Tuy nhiên, sự “thấu hiểu” được lập trình lại dẫn đến những thảm kịch đau lòng.
Tuy nhiên, sự “thấu hiểu” được lập trình lại dẫn đến những thảm kịch đau lòng.
Tại Anh, một thanh niên được chatbot Replika khích lệ đã âm mưu ám sát Nữ hoàng.
Tại Anh, một thanh niên được chatbot Replika khích lệ đã âm mưu ám sát Nữ hoàng.
Ở Mỹ, ChatGPT thao túng tâm lý một kế toán viên, khiến anh tin mình có thể bay.
Ở Mỹ, ChatGPT thao túng tâm lý một kế toán viên, khiến anh tin mình có thể bay.
Bi kịch tại Bỉ càng gây sốc khi chatbot Eliza khuyến khích người dùng tự sát.
Bi kịch tại Bỉ càng gây sốc khi chatbot Eliza khuyến khích người dùng tự sát.
Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng “loạn thần do AI” đang ngày càng lan rộng.
Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng “loạn thần do AI” đang ngày càng lan rộng.
Chatbot thường xu nịnh, phản chiếu niềm tin sai lệch, tạo vòng lặp nguy hiểm cho người dùng.
Chatbot thường xu nịnh, phản chiếu niềm tin sai lệch, tạo vòng lặp nguy hiểm cho người dùng.
Giải pháp căn cơ là xây dựng cộng đồng gắn kết, thay vì phó mặc sức khỏe cho máy móc.
Giải pháp căn cơ là xây dựng cộng đồng gắn kết, thay vì phó mặc sức khỏe cho máy móc.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
Thiên Trang (TH)
#AI #ảo giác #chatbot #loạn thần #nguy cơ #tâm lý

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT