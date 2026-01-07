Hà Nội

Hot girl Chi Chi Linh đốn tim với giao diện 'mỹ nhân cổ trang'

Cộng đồng trẻ

Hot girl Chi Chi Linh đốn tim với giao diện 'mỹ nhân cổ trang'

Chẳng cần hở bạo, cô nàng hot girl Chi Chi Linh vẫn chiếm trọn spotlight nhờ bộ ảnh 'mỹ nhân cổ trang' đẹp không tì vết.

Trầm Phương
Không chỉ sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, Lê Thị Linh Chi (Chi Chi Linh) còn gây ấn tượng mạnh bởi khả năng "biến hóa" phong cách đa dạng. Mới đây, bộ ảnh trong trang phục mang hơi hướng cổ trang màu xanh ngọc của cô nàng một lần nữa khiến dân tình phải trầm trồ vì khí chất thoát tục như bước ra từ tranh vẽ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Chi Chi Linh xuất hiện với tạo hình cổ phong đầy tinh tế. Thiết kế váy với phần cúp ngực cùng chân váy được tạo nhún nhẹ nhàng, đầy nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Trên ngực áo là những nhành hoa thêu tay tỉ mỉ bằng chỉ bạc và tơ. Những chi tiết nhỏ này là "vũ khí" bí mật giúp bộ đồ trông sang trọng, cao cấp hơn hẳn. (Ảnh: IGNV)
Chi Chi Linh sử dụng những chiếc trâm cài gắn ngọc trai và hoa lụa nhỏ. Đặc biệt là các sợi tua rua mảnh mai thả nhẹ bên tai, không chỉ giúp khuôn mặt thon gọn hơn mà còn tạo ra sự chuyển động duyên dáng trong từng shot hình. (Ảnh: IGNV)
Chiếc quạt tròn phối cùng tông màu không chỉ là phụ kiện "sống ảo" mà còn giúp cô nàng xử lý đôi tay một cách tự nhiên, tạo nên những dáng đứng e ấp, chuẩn mực của một tiểu thư thời xưa. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng còn sử dụng dải xoan mỏng tạo độ rủ tự nhiên như một phụ kiện tăng nét mềm mại cho bộ ảnh. Mỗi khi có cơn gió nhẹ hay cử động, dải lụa bay bổng tạo nên hiệu ứng thị giác cực ấn tượng, khiến mỗi khung hình đều mang tính nghệ thuật cao. (Ảnh: IGNV)
Lựa chọn lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi mắt trong veo và bờ môi hồng tự nhiên, cô nàng đã khéo léo khoe trọn những đường nét thanh tú trên gương mặt. (Ảnh: IGNV)
Lê Thị Linh Chi là một trong những content creator nổi bật thuộc thế hệ 10X. Cô nàng sở hữu hơn 3.4 triệu người theo dõi trên nền tảng Tiktok. (Ảnh: IGNV)
Linh Chi từng nổi đình đám trên mạng xã hội năm 2020 khi chia sẻ những dòng trạng thái cổ động trong các trận đấu mùa Euro. (Ảnh: IGNV)
Thoát khỏi mác "hot girl cổ vũ" ngày nào, Linh Chi đã tạo cho mình nét cá tính riêng khi không ngần ngại thử sức từ phong cách quyến rũ, cá tính đời thường cho đến những tạo hình nghệ thuật đòi hỏi chiều sâu như cổ trang hay concept nàng thơ.(Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Lê Thị Linh Chi #cổ trang #phong cách #content creator #mạng xã hội #Chi Chi Linh

