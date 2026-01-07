Hot face sao Việt: Đoan Trang cùng chồng và con gái leo núi Yên Tử

Hà Nội

Giải trí

Đoan Trang cùng chồng và con gái leo núi Yên Tử. Hương Giang tận hưởng khung cảnh phủ đầy tuyết trắng tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 7/1: Ca sĩ Đoan Trang cùng chồng và con gái leo núi Yên Tử. Ảnh: FB Doan Trang
Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang tận hưởng khung cảnh phủ đầy tuyết trắng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Diễn viên Kha Ly khoe chiếc mũ hình gà mái ngộ nghĩnh do con gái tặng. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Á hậu Hoàng Thùy mất 8 tiếng cả đi lẫn về để chinh phục đỉnh núi Chư Nâm cao 1.472 m tại Gia Lai. Ảnh: FB Hoang Thuy
Siêu mẫu Hà Anh thân thiết với á hậu Thảo Nhi Lê. Ảnh: FB Ha Anh Vu
Ca sĩ Phương Trinh Jolie diện bikini khoe vóc dáng "gái ba con". Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Thành viên nhóm Quả Dưa Hấu hội ngộ, gồm: ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa. Ảnh: FB Tuan Hung Nguyen
Diễn viên Trung Ruồi với tạo hình nhân vật mới. Ảnh: FB Trung Ruồi
Diễn viên Lê Phương thảnh thơi, nhâm nhi cà phê trước khung cảnh thiên nhiên núi rừng. Ảnh: FB Lê Phương
Ca sĩ Thùy Chi đăng ảnh chào 2026 bằng một bức ảnh xinh đẹp. Ảnh: FB Thùy Chi
