Google phản đòn ngoạn mục trước sức ép từ ChatGPT

Google phản đòn ngoạn mục trước sức ép từ ChatGPT

Bị chê chậm chạp và thua đau trước OpenAI, Google đang đặt cược cả hệ sinh thái trị giá gần 4.000 tỷ USD vào chiến lược AI-first mới để giành lại vị thế dẫn đầu

Thiên Trang (TH)
Google rơi vào thế bị động khi ChatGPT bùng nổ cuối năm 2022 và khiến gã khổng lồ công nghệ bị xem như tụt hậu ngay trên sân chơi AI.
Để phản đòn, Google nhanh chóng tái cấu trúc nội bộ và tung Gemini 3 với những đánh giá tích cực, đồng thời tích hợp thẳng vào Search từ ngày đầu.
Việc Google chuyển mình sang AI-first cho thấy họ đã sẵn sàng bảo vệ hệ sinh thái gần 4.000 tỷ USD trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
Dù vậy, Google vẫn đối mặt câu hỏi lớn về tương lai của internet khi tìm kiếm được tái định nghĩa thành hội thoại thay vì danh sách liên kết.
﻿ Các chuyên gia nhận định lợi thế “đi trước” của OpenAI khiến ChatGPT trở thành tên gọi mặc định trong AI, tạo ra thách thức nhận diện cho Google.
Trong bối cảnh bị đe dọa mất thị phần quảng cáo tìm kiếm, Google buộc phải chứng minh rằng AI Overviews vẫn đủ để giữ vững nguồn thu cốt lõi.
Giới phân tích cảnh báo sự trỗi dậy của genAI có thể làm web suy yếu nếu nhà xuất bản không còn được hưởng lợi từ lưu lượng truy cập.
Tuy vậy, với nền tảng người dùng khổng lồ và năng lực phân phối vượt trội, nhiều cựu lãnh đạo tin rằng Google vẫn có thể thắng trong mọi kịch bản.
Thiên Trang (TH)
