Game indie bị tố “rác phẩm AI” sau 6 phút chơi

Số hóa

Một game thủ chỉ sau 0,1 giờ trải nghiệm đã cáo buộc game indie là sản phẩm AI, gây tranh cãi dữ dội.

Thiên Trang (TH)
Trên Steam, một game indie bị người chơi gán nhãn “AI Slop” (tạm dịch: rác phẩm AI) chỉ sau 6 phút trải nghiệm.
Bài đánh giá gay gắt chấm 1 sao, cáo buộc toàn bộ kịch bản và mã nguồn do ChatGPT tạo ra.
Người chơi còn tố nhà phát triển “bịt miệng” cộng đồng bằng cách cấm thảo luận về AI.
Lời kêu gọi hoàn tiền và hạ thấp giá trị game khiến dư luận thêm phần căng thẳng.
Đáp lại, nhóm phát triển khẳng định đã dành nhiều năm lao động thủ công cho dự án.
Họ nhấn mạnh mọi khâu từ viết lách đến lập trình đều do con người thực hiện.
Nhà phát triển tuyên bố không ủng hộ AI tạo sinh và sẽ không bao giờ sử dụng nó.
Vụ việc phơi bày hệ lụy “hội chứng hoang tưởng AI”, đe dọa nỗ lực sáng tạo chân chính.
