MC Nana hóa soái ca, fan VALORANT ngỡ ngàng

Số hóa

MC Nana hóa soái ca, fan VALORANT ngỡ ngàng

Từ “nụ hôn bạc tỷ” viral đến màn cosplay genderbend cực ngầu, MC Nana khiến cộng đồng game choáng váng.

Thiên Trang (TH)
MC Nana từng gây sốt với “nụ hôn bạc tỷ” ngay trên bục nhận cúp VALORANT.
Khoảnh khắc ấy giúp cô trở thành từ khóa hot, viral khắp mạng xã hội một thời gian dài.
Không chỉ dựa vào viral, Nana chứng minh bản thân là MC esports đầy tiềm năng.
Xuất thân từ vận động viên wushu, cô nghiêm túc học hỏi và liên tục làm mới hình ảnh.
Màn cosplay genderbend thành đặc vụ Chamber khiến fan phải trầm trồ, ngỡ ngàng.
Từ mái tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc lạnh đến thần thái kiêu ngạo đều được tái hiện hoàn hảo.
Fan VALORANT và cộng đồng cosplay dành nhiều lời khen ngợi cho sự đầu tư chỉn chu.
Với phong độ hiện tại, Nana ngày càng khẳng định vị trí đặc biệt trong làng game Việt.
Thiên Trang (TH)
