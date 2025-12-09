Nữ game thủ khoe gaming room, fan “mất tập trung”

Hà Nội

Số hóa

Candy Grace gây sốt khi khoe gaming room, nhưng nhan sắc và phong thái mới là tâm điểm chú ý.

Thiên Trang (TH)
Cộng đồng game thủ ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt nữ nổi bật và cuốn hút.
Gaming room trở thành góc không thể thiếu, mỗi người đều có cách bày trí riêng.
Candy Grace bất ngờ đăng video khoe toàn bộ không gian gaming room của mình.
Thay vì chú ý đến góc chơi game, người xem lại bị hút bởi nhan sắc của cô nàng.
Outfit táo bạo, phong thái tự tin khiến Candy Grace trở thành tâm điểm khung hình.
Trên trang cá nhân, cô thường xuyên giao lưu, trò chuyện và mang lại cảm giác gần gũi.
Nhan sắc sắc nét, nụ cười rạng rỡ giúp Candy Grace luôn nổi bật trong mọi lần xuất hiện.
Chỉ một video đơn giản đã biến cô thành chủ đề nóng, hứa hẹn còn gây sốt nhiều lần nữa.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
