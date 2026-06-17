[GALLERY] Trực thăng nặng 450g nhưng có thể trinh sát liên tục 1 tiếng

Chiếc UAV dạng trực thăng siêu nhỏ nặng chỉ 450 gram, nhưng có thể bay với tốc độ 90km/h liên tục 60 phút, trang bị hệ thống camera kép trinh sát.
Bộ Giao thông Ấn Độ phê duyệt xăng E100, mở đường cho xe chạy ethanol cạnh tranh với xe điện và hydro.
AI đang mở ra kỷ nguyên di sản số, giúp lưu giữ giọng nói, ký ức và câu chuyện của người thân, tạo cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.
Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.
Kodak Charmera Millennium Edition vừa ra mắt với thiết kế Y2K mới lạ, bộ lọc ảnh độc đáo và sức hút sưu tầm khiến giới trẻ săn đón.
Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.
Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.
Sau cuộc tranh cãi với mẹ liên quan đến ChatGPT trong chuyến du lịch Nhật Bản, một nam sinh Mỹ mất tích nhiều ngày đã được tìm thấy tử vong gần Kyoto.
Mercedes-Benz GLE và GLS phiên bản AMG đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên mẫu S-Class W223.
Thương hiệu xe máy điện LiveWire thuộc hãng môtô Mỹ đình đám Harley-Davidson mới đây đã chính thức giới thiệu bộ đôi S4 Honcho Trail và S4 Honcho Street mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ quan sát tình hình để có chiến lược phù hợp và có thể được thưởng hoặc lộc ăn uống...
Sau cơn mưa lớn gây nước ngập lênh láng đường dẫn lên cao tốc HLD. Tại khu vực công trình nút giao An Phú, hố sâu hơn nửa mét khiến nhiều phương tiện "sập bẫy".
Sau khi được công bố thiết kế vào tháng trước, thương hiệu ôtô MG đã tiếp tục hé lộ về các phiên bản hệ động lực của mẫu coupe 4 cửa giá rẻ 07 tại Trung Quốc.
Hàng tỷ lượt quét AR từ Pokémon Go đang gây tranh cãi khi được cho là góp phần xây dựng công nghệ định vị phục vụ drone quân sự và AI không gian.
Robot hình người Trung Quốc liên tục biểu diễn nhào lộn, chạy marathon, thậm chí ngã trên sân khấu, nhưng đằng sau là chiến lược công nghệ đầy tham vọng.
Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.
Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.
Kia vừa chính thức giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới của dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival High Roof tại thị trường Hàn Quốc với 9 chỗ ngồi phong cách "chuyên cơ".
RTX Spark kết hợp CPU Arm, GPU Blackwell và bộ nhớ hợp nhất 128GB, hứa hẹn mang sức mạnh AI khổng lồ lên những mẫu laptop siêu mỏng.
Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.
Mẫu SUV MG QS 2026 vừa được trưng bày tại Malaysia để thăm dò mức độ quan tâm của khách hàng, xe sở hữu cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp 4WD.
Hyundai i20 2027 mới với phong cách thiết kế đậm chất SUV, ngôn ngữ tạo hình mới cùng nhiều công nghệ hiện đại nhưng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ đốt trong.