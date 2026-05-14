Quân sự - Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ phát triển UAV đổ bộ đường không độc đáo

Máy bay không người lái vận tải JUNNO với thiết kế độc đáo, sử dụng dù lượn và cánh quạt, mang lại chi phí cực thấp và khả năng sử dụng kép.

Tuệ Minh
Công ty INNOVITA của Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu UAV vận tải JUNNO với thiết kế độc đáo, sử dụng dù lượn (parafoil) kết hợp cánh quạt, mang lại chi phí cực thấp nhưng hiệu quả không thể bỏ qua.
UAV dù lượn JUNNO của INNOVITA là một trong những hệ thống ý tưởng mới về hệ thống tác chiến gây được nhiều sự chú ý tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Quốc tế SAHA EXPO 2026 được tổ chức tại thủ đô Istambul.
JUNNO được phát triển dựa trên nguyên lý của paramotor, vốn phổ biến trong lĩnh vực giải trí và thể thao. Tuy nhiên, UAV vận tải này được điều khiển tự động để vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau.
Thiết kế của JUNNO bao gồm một dù lượn, cho phép bay lượn và tiết kiệm năng lượng tùy theo điều kiện, từ đó tăng thời gian hoạt động. Cánh quạt đơn giản kết hợp với chi phí thấp của dù lượn giúp JUNNO trở thành giải pháp vận tải hàng hóa cực kỳ tiết kiệm chi phí.
JUNNO có bốn phiên bản, tùy theo trọng lượng cất cánh tối đa (MTOW) gồm: JUNNO 50: Tải trọng 25 kg, thời gian bay 2 giờ (điện), tầm bay 50 km JUNNO 100: Tải trọng 50 kg, thời gian bay 4 giờ (điện) / 8 giờ (xăng), tầm bay 100 km JUNNO 250: Tải trọng 150 kg, thời gian bay 4 giờ (điện) / 8 giờ (xăng), tầm bay 200 km JUNNO 500: Tải trọng 250 kg, thời gian bay 8 giờ (xăng), tầm bay 200 km
Theo INNOVITA, JUNNO có thể triển khai không chỉ từ mặt đất mà còn từ máy bay vận tải. Phương án này cho phép thả các kiện hàng nhỏ mà không cần máy bay chính phải thay đổi lộ trình.
Thiết kế của Junno vô cùng đơn giản, bao gồm một khung với không gian trống để chứa hàng hóa, hệ thống điều khiển, động cơ và chính chiếc dù lượn.
Khoang chứa hàng tiếp vận này có thể được thay thế bởi các phương tiện trinh sát, UAV nhỏ hơn hoặc thậm chí là nguyên khối thuốc nổ tùy thuộc vào nhiệm vụ.
Junno có thể hoạt động từ những khu vực rất nhỏ. Nó chỉ cần tối đa 20 mét để cất cánh và chưa đến 5 mét để hạ cánh.
Việc điều khiển được thực hiện bằng cách kéo - thả 2 cánh dây, giống như dù lượn thông thường. Chất lượng khí động học được công bố ở mức 1:8. Khi không chạy động cơ, thiết bị này có thể bay được 8 km khi được thả ở độ cao 1km.
Các nhà phát triển chỉ xem xét máy bay không người lái của họ từ góc độ phương tiện vận chuyển, trinh sát và tấn công, mà bỏ qua vai trò mang theo máy bay không người lái FPV hoặc trang bị các loại vũ khí khác.
Loại UAV này sẽ có tốc độ tương đối thấp so với các loại máy bay không người lái thông thường, thường thì tốc độ của dù lượn có động cơ là tối đa 60 km/h với tốc độ bay hành trình khoảng 40 km/h. Đồng thời, tốc độ thấp có thể giúp tăng độ chính xác khi thả hàng hóa.
UAV tiếp vận kiểu dù lượn đa dụng JUNNO của hãng INNOVITA.
